Испания отвръща на удара: Започва гранични проверки на хора, влизащи от Италия

След като по-рано днес постави ултиматум на Италия да прекрати граничните проверки, въведени отново в отговор на мигрантската криза в испанския ексклав Сеута в Северна Африка, Испания обяви, че в полунощ сега (01,00 ч. бълг. вр.) граничните й служители започват проверки на самоличност и национална принадлежност на пристигащите в кралството по въздух и вода хора от Италия, предадоха Ройтерс и Франс прес. Този режим на граничен контрол ще продължи до 7 септември тази година, уточни испанското правителство.

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Решението е в контекста на спора между двете страни относно въпроса за незаконната миграция, отбелязва Ройтерс. Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви днес, че Италия отхвърля ултиматума на Испания за прекратяване на граничните проверки по въздух и море до 9 август.

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Проверки за самоличност, национална принадлежност и валидни визи ще се правят на италиански пасажери и на граждани на други страни, пристигащи с полети и с кораби от Италия "в контекста на постоянния натиск във връзка с нелегалната миграция" от италианска страна, казва правителството на Испания.

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Испания заявява, че мерките се налагат предвид мерките, прилагани от Италия на основание на миграционната вълна от 72 000 души, влезли в испанския ексклав Сеута в края на миналия месец.

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