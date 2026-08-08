Руска атака порази стадион в центъра на Одеса (ВИДЕО)

Руски удар порази стадион „Черноморец“ в историческия център на Одеса. 28-годишна жена е получила рани от шрапнели. Повредени са покривът, остъкляването и трибуните на съоръжението. Последният официален двубой на този стадион се изигра на 2 август.
Russians attacked the stadium in Odesa. Another reminder that Russia should not be allowed back into any international sport. pic.twitter.com/bwZEmuQwvg— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) August 7, 2026
„Посред бял ден врагът нанесе удар по центъра на Одеса, в близост до жилищни райони и военен обект. В резултат на нападението е повреден спортен обект, като са засегнати покривът и фасадата. Млада жена, родена през 1997 година, е получила наранявания и е получила медицинска помощ. Оглеждаме района и документираме последствията от поредното руско нападение“, каза Серхий Красиленко, заместник-началник на Одеската военна администрация.
Chornomorets Stadium in Odesa after the Russian attack.— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) August 7, 2026
Chornomorets and Kolos were scheduled to play here on August 8, but the UPL has postponed the match.
Russia has escalated shelling hugely destroying Ukriane's sinfrastructure as never before. The result of Zelenskyy's… pic.twitter.com/bGVmyHfIK4
Според „Уолстрийт джърнъл“ американското разузнаване е отправило нови предупреждения, че Владимир Путин може да провокира държава от НАТО с ограничена военна атака още тази есен. По-рано американски представители смятаха, че нападение срещу съюзник от Алианса е малко вероятно.