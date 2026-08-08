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Руска атака порази стадион в центъра на Одеса (ВИДЕО)

08 август 2026, 0:22 часа 2198 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Руска атака порази стадион в центъра на Одеса (ВИДЕО)

Руски удар порази стадион „Черноморец“ в историческия център на Одеса. 28-годишна жена е получила рани от шрапнели. Повредени са покривът, остъкляването и трибуните на съоръжението. Последният официален двубой на този стадион се изигра на 2 август.

„Посред бял ден врагът нанесе удар по центъра на Одеса, в близост до жилищни райони и военен обект. В резултат на нападението е повреден спортен обект, като са засегнати покривът и фасадата. Млада жена, родена през 1997 година, е получила наранявания и е получила медицинска помощ. Оглеждаме района и документираме последствията от поредното руско нападение“, каза Серхий Красиленко, заместник-началник на Одеската военна администрация.

Според „Уолстрийт джърнъл“ американското разузнаване е отправило нови предупреждения, че Владимир Путин може да провокира държава от НАТО с ограничена военна атака още тази есен. По-рано американски представители смятаха, че нападение срещу съюзник от Алианса е малко вероятно.

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Одеса руски удари въздушна атака война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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