"Синята" машина не спира! Левски повали Локо Пловдив и се откъсна на върха в Първа лига

Българският шампион Левски успя да победи Локомотив Пловдив 2:0 като домакин в мач от четвъртия кръг на Първа лига. Попаденията отбелязаха новото попълнение Давид Кусо, който се разписа през първата част, както и Рейналдо в последните секунди. "Сините" записаха четвърта поредна шампионатна победа и се откъснаха на върха в класирането с 12 точки - с три пред втория Лудогорец, който в неделя гостува на Черно море.

Давид Кусо и Рейналдо донесоха победа на Левски над Локомотив Пловдив

Хулио Веласкес пусна като титуляр последното ново попълнение Хевертон, който зае позицията на десен краен защитник. Хуан Переа пък поведе атаката на „сините“. Наставникът на гостите Душан Косич трябваше да се справя с някои кадрови проблеми, като това се видя и от включването в предни позиции на 19-годишния Аксел Велев.

Столичани започнаха изключително активно и поведоха още при една от първите си атаки. Мазир Сула изведе майсторски Давид Кусо, а атакуващият халф преодоля Боян Милосавлевич и отбеляза първия си гол с екипа на Левски - 1:0!

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В десетата минута самият Сула опита удар от границата на наказателното поле, но вратарят на Локомотив улови. Малко по-късно Хевертон също се озова на добра позиция, но Милосавлевич отрази изстрела му. Армстронг Око-Флекс пък стреля опасно покрай вратата.

В 42-рата минута Хуан Переа изпрати топката в мрежата с глава след центриране от статично положение. Попадението обаче не беше зачетено, тъй като главният съдия Геро Писков отсъди нарушение на нападателя срещу Лукас Риян. Така почивката дойде при минимална преднина за Левски.

Гредата и Светльо Вуцов спряха "железничарите"

След почивката Левски допусна леко отпускане откъм интензитет, което не се хареса на разпаления покрай тъчлинията Хулио Веласкес. Така в 57-ата минута се стигна до включването в игра на Евертон Бала и Сержиньо. Две минути по-късно Локомотив едва не изравни. Севи Идриз показа страхотна техника на левия фланг и опита удар от дистанция, който бе насочен към близкия ъгъл. Изстрелът срещна страничната греда.

Малко по-късно Веласкес включи и Гашпер Търдин и Рейналдо, а 10 минути след това - и Алдаир. "Сините" успяха да задържат контрола над топката и продължиха да атакуват в търсене на втори гол, но не успяха да създадат достатъчно чисти ситуации за гол. В края на мача Светльо Вуцов се отличи с две ключови намеси, а в добавеното време Рейналдо успя да вкара с удар от границата на пеналтерията за 2:0, за да могат "сините" да запишат четвърта поредна шампионатна победа от началото на новия сезон.

В следващия кръг Левски гостува на Славия, но преди това има гостуване на Кайрат в реванш от третия квалификационен кръг на Шампионска лига.

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