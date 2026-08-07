Душан Косич: Опитахме да нараним Левски! Трябва да приемем и поведението на съдиите

Наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич даде мнението си за загубата от Левски с 0:2 в среща от четвъртия кръг на Първа лига. Специалистът отказа да се оправдава с кадровите проблеми в тима и множеството рокади през лятото, въпреки че загуби основни футболисти. Той подчерта, че това е групата, с която разполага, като вярва в тях и смята, че слабият старт ще отмине, а неговият отбор се нуждае от време, за да прогресира.

Косич за загубата от Левски: "С малко късмет можехме да изравним в края"

"Изправихме се срещу много добър отбор, който играе в Европа. Ако трябва да се фокусирам върху нашето представяне, бяхме дисциплинирани, опитахме да нараним съперника и с малко късмет в края можехме да изравним. Но ако не можеш да се възползваш от положенията си, биваш наказан. Когато се изправиш срещу добър съперник, и от малко положения можеш да допуснеш гол", започна Косич.

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"Този отбор се подобрява. Нямаме късмет във всеки мач. Трябва да приемем поведението и на съдиите в някои моменти, но момчетата израстват. Съблекалнята е много млада. Близо сме до това да бъдем успешни. Трябва да намерим решения, които не успяхме да намерим днес.

Имаме тези футболисти, разчитаме на тях. Имахме две млади момчета, които започнаха днес и съм доволен от това, което показаха. Нуждаят се от време. Ако има футболист, който можем да си позволим, ще го привлечем. Малко сме лимитирани в това отношение", добави още той.

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