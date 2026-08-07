Спорт:

Душан Косич: Опитахме да нараним Левски! Трябва да приемем и поведението на съдиите

07 август 2026, 23:29 часа 1928 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Душан Косич: Опитахме да нараним Левски! Трябва да приемем и поведението на съдиите

Наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич даде мнението си за загубата от Левски с 0:2 в среща от четвъртия кръг на Първа лига. Специалистът отказа да се оправдава с кадровите проблеми в тима и множеството рокади през лятото, въпреки че загуби основни футболисти. Той подчерта, че това е групата, с която разполага, като вярва в тях и смята, че слабият старт ще отмине, а неговият отбор се нуждае от време, за да прогресира.

Косич за загубата от Левски: "С малко късмет можехме да изравним в края"

"Изправихме се срещу много добър отбор, който играе в Европа. Ако трябва да се фокусирам върху нашето представяне, бяхме дисциплинирани, опитахме да нараним съперника и с малко късмет в края можехме да изравним. Но ако не можеш да се възползваш от положенията си, биваш наказан. Когато се изправиш срещу добър съперник, и от малко положения можеш да допуснеш гол", започна Косич.

Още: "Синята" машина не спира! Левски повали Локо Пловдив и се откъсна на върха в Първа лига

Душан Косич

"Този отбор се подобрява. Нямаме късмет във всеки мач. Трябва да приемем поведението и на съдиите в някои моменти, но момчетата израстват. Съблекалнята е много млада. Близо сме до това да бъдем успешни. Трябва да намерим решения, които не успяхме да намерим днес.

Имаме тези футболисти, разчитаме на тях. Имахме две млади момчета, които започнаха днес и съм доволен от това, което показаха. Нуждаят се от време. Ако има футболист, който можем да си позволим, ще го привлечем. Малко сме лимитирани в това отношение", добави още той.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Важна раздяла на "Герена": Директор напусна Левски предсрочно

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски Локомотив Пловдив Първа лига Душан Косич
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес