Тревожна тишина на "Герена": Левски мълчи за тежка контузия

Левски се подготвя за един от най-важните периоди в своя сезон, но продължава да няма яснота около състоянието на един от най-важните си футболисти - Акрам Бурас. Алжирският полузащитник получи контузия при победата с 3:0 над Септември на 1 август, а оттогава клубът не е публикувал официална информация за точната диагноза и очаквания срок за възстановяването му.

Близо седмица Левски не изнася информация за контузията на Бурас

Бурас почувства болка в задната част на лявото бедро и напусна терена принудително. След срещата той беше откаран за допълнителни медицински изследвания, а по-късно си тръгна от стадион "Георги Аспарухов", накуцвайки. Хулио Веласкес потвърди, че полузащитникът няма да бъде на разположение за първия мач с Кайрат и вероятно ще пропусне още срещи, включително победата над Локомотив Пловдив. Испанският специалист обаче не разкри нито естеството на травмата, нито ориентировъчен срок за завръщането му.

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Медийни информации сочат, че Бурас ще отсъства минимум 2 месеца

Междувременно в медийното пространство се появиха информации, че контузията е значително по-сериозна от първоначалните очаквания. Според някои публикации Бурас може да остане извън терените между два и три месеца. Подобен срок би означавал, че той ще пропусне решаващата част от европейската кампания на Левски и сериозен брой двубои от първенството.

Възможно е на "Герена" все още да изчакват окончателна оценка на състоянието на футболиста. Не е изключено мълчанието да е и част от стратегията на клуба да не разкрива кадровите си проблеми пред европейските съперници. Липсата на яснота обаче неизбежно поражда въпроси сред привържениците, тъй като отсъствието на Бурас е сериозен удар за амбициите на Левски. Колко тежка е травмата на алжиреца, засега остава без официална информация.

В лазарета на Левски остават още Майкон, Радослав Кирилов, Стипе Вуликич, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре.

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