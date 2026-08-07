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Веласкес понижи еуфорията в Левски: Мога да ви гарантирам, че ще загубим мачове! Ние не сме супергерои

07 август 2026, 23:41 часа 2354 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Веласкес понижи еуфорията в Левски: Мога да ви гарантирам, че ще загубим мачове! Ние не сме супергерои

Наставникът на Левски Хулио Веласкес остана здраво стъпил на земята след четвъртата поредна шампионатна победа от началото на новия сезон, която откъсна "сините" на върха в класирането с пълен актив от 12 точки. Специалистът подчерта, че със сигурност ще има мачове, които Левски ще загуби в хода на сезона, тъй като отбеляза, че "не сме супергерои". Той добави, че играчите трябва да останат скромни и да покажат зрялост и дисциплина в трудните моменти, които неизменно ще дойдат, тъй като нямат право на отпускане, когато е трудно. А именно такъв мач ги очаква срещу Кайрат през следващата седмица.

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"Изправихме се срещу труден противник. Показахме много хубави неща през първото полувреме, с дълго притежание на топката и контрол над играта. В началото на мача опитаха да ни пресират високо, много добре разбрахме как да отговорим на това. Успяхме да ги натикаме в тяхната половина, и както ни се искаше и на нас, голяма част от второто полувреме се изигра в тяхната половина. Липсваше ни дълбочина в последната четвърт от терена. Показахме зрялост. В мачове като този, докато не вкараш втори гол, не можеш да си спокоен. Още един мач, в който момчетата свършиха много добра работа. Невероятно удоволствие е да съм треньор на този отбор", започна Веласкес.

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Хулио Веласкес

Фундаментално за Левски е да остане скромен

"Мога да ви гарантирам, че по време на сезона ще загубим мачове. Ще опитаме да минимализираме броя на загубите, но ние не сме супергерои. Ние сме отбор, в който има играчи с невероятно отношение и себераздаване. Отбор, който има привилегията да притежава тази прекрасна публика. Това, което е фундаментално за отбора, е да останем скромни. Не трябва да си мислим, че сме нещо повече от това, което всъщност представляваме. Трябва да продължим да се трудим и да подхождаме с уважение към всеки един противник. Поставям много висока оценка за всичко, което постига отборът. Голямо значение отдавам на нашата публика, която винаги е невероятна. Трябва да покажем зрялост и постоянство, защото това ще ни е нужно в лошите моменти от първенството."

От какво се нуждае Левски в реванша срещу Кайрат?

"Реваншът с Кайрат? Важното във футбола е да играеш добре. Да разбереш какво се иска от теб. Да влезеш добре в мача, с адекватна нагласа. Но трябва да бъдеш скромен преди всичко. Изключително тежък мач ни очаква, това ни е ясно. Напомням, че ще се изправим срещу отбор, който идва от групова фаза на Шампионска лига през миналия сезон. Трябва да изиграем мача отговорно и зряло", завърши Веласкес.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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