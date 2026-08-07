Най-важните новини за деня: 7 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 7 август 2026 г.

ДАЛИ И КОГА ЩЕ ИМА РЕЖИМ НА ТОКА? ИМА ПО-ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ ОТ "БОТАШ": ГОВОРИ ЕНЕРГИЙНИЯТ МИНИСТЪР

Така е, да – с тези думи енергийният министър Ива Петрова призна, че ако сушата и липсата на вода в река Дунав продължат още 2-3 седмици, ще имаме проблеми. "Рекордно ниски нива на реката, ситуацията е изключително предизвикателна и екипите на място денонощно следят ситуацията. Вода трябва", уточни Петрова.

НАГЛА ДАЛАВЕРА ЗА 500 МЛН. ЕВРО. ЗАЩО ВЛАДИМИР МАЛИНОВ СИ ОТИДЕ?: РАЗКРИТИЯ НА МИНИСТЪР

Пълно безобразие и дори като за България това е пример за нагла далавера. Такова е заключението, което може да се направи след казаното от енергийния министър Ива Петрова по отношение на сделка за отчуждаване от компанията "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности". Компанията беше създадена да проектира 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй".

ФИРМА, СВЪРЗАНА С ТАКИ, ЩЕ ИЗГРАЖДА НОВАТА СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА ТРАФИКА

Обществената поръчка за изграждането на нова система за наблюдение на пътния трафик разкри любопитни детайли за фирма, свързвана с небезизвестния Христофорос Аманатидис-Таки.

ОБИЖДАЛИ И ЧУПИЛИ ЛИ СА В ХОТЕЛА СИ В БАНСКО ИТАЛИАНЦИТЕ, ТОРМОЗЕНИ С НАЦИСТКИ ВЪЗГЛАСИ? ОТГОВОР ОТ ЕВРЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Факт ли е, че италианските младежи, които станаха обект на нацистки нападки в Банско, също са се държали най-малкото невъзпитано? Отговор в известна степен даде Николай Гълъбов, председател на Асоциацията на ционистите. Той изрично подчерта в ефира на сутрешния блок на Нова телевизия, че представлява цялата българска еврейска общност.

СРЕД ЗАКРИВАНЕТО НА РЗИ И ИН ВИТРО ЦЕНТЪРА, НОВА ЗДРАВНА БОМБА: ЗАКРИВА СЕ И СЪВЕТЪТ ПО ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВАТА

Мащабната реформа в здравеопазването на "Прогресивна България" е в ход, но всяка нова мярка предизвиква все повече брожения. След новините за закриване на водещи структури в сектора, сега избухна нов скандал заради планирано закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

ДОКЛАД: СТРАТЕГИЯТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ СЕ ПРОВАЛЯ, МЕРКИТЕ ОСТАВАТ НА ХАРТИЯ

Приетата през 2020 г. Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата не е успяла да се превърне в реален инструмент за работа на институциите, а голяма част от заложените мерки така и не са изпълнени. Това е основният извод в новия доклад за състоянието на пътната безопасност, изготвен от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".

СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА ЗА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО: ДЕЛОТО НА ДАВЕЩИТЕ СЕ Е В ТЕХНИ РЪЦЕ (ВИДЕО)

Излиза, че няма нужда от медийна регулация, работата на давещите се всъщност си е тяхна. Така, в предаването Студио Actualno, коментира състоянието на свободата на словото в България преподавателят по телевизионна журналистика във ФЖМК и дългогодишен член на НСРТ доц. д-р Светлана Божилова. Поводът - случаят отпреди един месец, когато участието на младия Мартин Атанасов, създател на платформите “Черна писта“ и “Диагноза България“, в предаване на бТВ, бе отменено по доста груб начин. Над 600 медийни експерти, журналисти, университетски преподаватели и граждани участваха в подписка, в която настояха СЕМ да разгледа случая. Регулаторът обаче направи на 22 юли обща дискусия за редакционната независимост, без да вземе отношение по конкретния случай. Още: За случая "Мартин Атанасов": bTV може да се сблъска с неприятности със СЕМ заради еврозаконодателство

РУСИЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОБЕДЕНА: ПРИМЕРИ, ЧЕ МОЖЕ И СПОМЕН ЗА СМЕШНА ПРОГНОЗА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"На Запад се опитват някак да ни убедят, че Русия няма как да бъде победена. Е, Русия не спечели Кримската война (бел. ред. - 1853 – 1856 година), не победи във войната с Япония (бел. ред. - 1904 – 1905 година), не спечели в Първата световна война, не победи в Афганистан и не спечели Студената война. И има добри новини – след всеки провал имаше реформи". Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски, при това на подиума на ООН - ОЩЕ: Гордостта на Русия: Подводниците ѝ се крият от дронове като Путин в бункера (ВИДЕО и САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ: ВЕРБУВАНЕТО НА РУСКИ ВОЙНИЦИ

Как точно се набират войници за армията на руския диктатор Владимир Путин и какви са тънкостите, за да може да се "замества" руското пушечно месо, което постоянно бива елиминирано в Украйна? Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA публикува репортаж на база своя информация и разкази от руска маркетингова агенция, която набира нови наемници за руската армия. Въпросната маркетингова агенция има два офиса в Москва и Санкт Петербург, работи със стандартно работно време - по 8 часа на ден. Според репортажа, в двата офиса работят 35 души – 20 в Москва и 15 в Санкт Петербург – и те получават заявки от цялата страна. Източникът на ASTRA твърди, че броят на хората, които успяват да наемат, не е намалял с течение на времето. И агенцията не е единствена.

МОСАД СТОИ ЗАД МИГРАНТСКАТА КРИЗА В СЕУТА: КИТАЙСКИ ДОКЛАД РАЗКРИВА СЯНКАТА НА ИЗРАЕЛ

Китайските разузнавателни и академични среди подозират, че Израел е организирал неотдавнашната криза с масовата миграция в испанския северноафрикански анклав Сеута. Според испанското издание El Mundo информацията, циркулираща в Пекин, сочи, че напливът към границата между Мароко и Испания е бил преднамерена операция в рамките на хибридна война, ръководена от израелското разузнаване - Мосад, и подпомогната от властите в Рабат с цел дестабилизиране на испанското правителство на Педро Санчес.

САУДИТСКА АРАБИЯ ОЧАКВА ПО-ГОЛЯМА ВОЙНА С ИРАН: С ТУРЦИЯ И ПАКИСТАН ЩЕ ФОРМИРА МЮСЮЛМАНСКО НАТО

Високопоставен представител на Саудитска Арабия заяви пред "Ройтерс", че Рияд разполага с разузнавателна информация за предстоящи съвсем скоро атаки срещу кралството от страна на иракски милиции и йеменските бунтовници (хутите) под ръководството на Иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция. По думите на саудитския представител става въпрос за данни на разузнавателните служби на Саудитска Арабия, САЩ и няколко държави от Близкия изток.

КАК ИРАНСКАТА "ОС НА СЪПРОТИВАТА" СЕ ИЗДИГНА ОТНОВО ОТ ПЕПЕЛТА

Докато продължава да се развива петмесечната война на Съединените щати с Иран, способността на Техеран да продължава да нанася удари по САЩ и техните съюзници се оказа изненада за много стратези и анализатори. В продължение на месеци Вашингтон и Израел периодично нанасяха въздушни удари по Ислямската република, ликвидирайки голяма част от нейното висше ръководство. И все пак Иран и регионалните му съюзници се оказаха удивително упорити.

ФРЕНСКАТА СТЕНА НА БАРСЕЛОНА, КОЯТО ЖЕРТВА КАРИЕРАТА СИ ЗА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.