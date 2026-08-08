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Зеленски с първа реакция на гласувания в американския Сенат законопроект за санкции срещу Русия

08 август 2026, 2:00 часа 9128 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зеленски с първа реакция на гласувания в американския Сенат законопроект за санкции срещу Русия

Украинският президент Володимир Зеленски с първа реакция за приетия от Сената на САЩ законопроект на покойния сенатор Линдзи Греъм за затягане на санкциите срещу Русия и Иран. Зеленски благодари на САЩ за подкрепата им за Украйна в своя Telegram канал. Той смята, че натискът върху Русия би могъл да помогне за прекратяване на войната в Украйна.

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„Много сме благодарни на Сената на САЩ и на всички, които подкрепят Украйна. Приемането на законопроекта за санкции на Линдзи Греъм срещу Русия и Иран със сигурност помага за засилване на натиска върху агресора да прекрати тази безумна руска война срещу нашата независимост и нашия народ“, каза Зеленски.

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Украинският президент подчерта, че страната му цени цялата подкрепа, оказана от Съединените щати – от двете партии и от целия американски народ. „И сега, когато Путин прави окончателния си залог за удължаване на войната с балистични ракети и когато ние отчаяно търсим ракети „Пейтриът“ за нашата отбрана, всички сигнали в подкрепа на защитата на живота и в подкрепа на бързия край на войната са изключително важни“, отбеляза Зеленски.

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Според него „наистина силният натиск от САЩ и санкциите срещу Русия са това, което ще помогне най-много“. „Дипломацията се приближава с всяка стъпка на натиск върху агресора“, подчерта той. Президентът на Украйна отново благодари на всички, които разбират това и насърчават мира чрез сила.

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Линдзи Греъм Володимир Зеленски война Украйна санкции Русия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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