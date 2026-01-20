Официално: Румен Радев депозира оставката си като президент

Оставката на Румен Радев вече е внесена в Конституционен съд и държавният глава очаква решението на институцията. Това съобщиха от прессекретариата на президента, цитирани от БТА.

Радев обяви намерението си да подаде оставка в понеделник вечерта в извънредно обръщение към нацията от Гербовата зала на президентството. В изявлението си той първо поиска прошка, след което отправи индиректен политически сигнал за участие в предсрочните парламентарни избори.

Без да назовава конкретни имена, президентът очерта опонентите си като "порочен управленски модел, който има външните принципи на демокрация, но функционира по механизмите на олигархията". По думите му заявеният по време на протестите през декември 2025 г. консенсус срещу мафията трябва да намери реализация именно на предстоящите избори. Още: В Украйна: Проруският президент на България, нарекъл защитата ни "обречена кауза", влиза в политиката

Йотова поема поста

След като официално подаде оставка, предстои вицепрезидентът Илияна Йотова да поеме неговата длъжност до изтичането на мандата му в края на годината.

"Аз съм убеден, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава и искам да ѝ благодаря за подкрепата през всички тези девет години", каза още Радев. "Предстои ни битка за бъдещето на отечеството. Готови сме, можем и ще успеем", добави Радев снощи, преди да приключи речта си.Още: Първата жена президент: Коя е Илияна Йотова

Оставката на президента дойде седмици преди предстоящите предсрочни избори, които ще се проведат в края на март или в началото на април. До тях се стигна, след като през декември 2025 г. правителството на ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС - Ново начало", към което Радев често отправяше критики, подаде оставка след масови протести.

Досега в своите позиции Радев се е обявявал против корупционния модел и е споделял консервативни и проруски тези.