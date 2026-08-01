Футболист, отрязал ЦСКА, а после и Левски, си намери нов клуб - идва в България съвсем скоро

В двата столични гранда тече усилена работа по лятната селекция. До момента шампионът Левски се подсили с осем нови попълнения. От Борисовата градина не са толкова активни, но все пак успяха да привлекат четирима футболисти пред старта на новия сезон в Първа лига. Както обикновено, освен на терена, "сини" и "червени" спореха и на пазара. Двата клуба проявиха взаимен интерес към няколко различни играчи, един от които беше Кингс Кангва от Апоел Беер Шева.

Трансферната цел на Левски си има нов клуб

Преди две години Кангва бе силно желан от ЦСКА, като рекордните шампиони бяха готови да платят 2 милиона евро за услугите му. До трансфер така и не се стигна, тъй като самият футболист не проявяваше никакъв интерес да играе в България. През това лято "армейците" преустановиха интереса си, но истинският претендент за покупката му беше вечният съперник Левски. Според медиите у нас "сините" бяха готови да платят сериозна сума, за да го доведат на "Герена". В крайна сметка от Апоел Беер Шева му сложиха твърде висока цена и шампионите се отказаха.

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Кангва ще играе в Атина

Впоследствие се е намерил клуб, който да изпълни финансовите условия на израелския клуб. Съперникът на ЦСКА 1948 в третия кръг от предварителната фаза на Лигата на Конференциите - Панатинайкос, официално привлече Кингс Кангва. Замбийският национал подписа договор за четири години с "детелините". Апоел ще получи сума от около 4 милиона евро и процент при бъдеща продажба на халфа. Въпреки че Левски и ЦСКА се разминаха с трансфер на Кангва, те съвсем скоро ще могат да го наблюдават по българските терени. В сряда, 5 август, "червените" от Бистрица ще гостуват в Атина за първия си мач от третия квалификационен кръг с Панатинайкос. Седмица по-късно, на 11 август, "детелините" и Кингс Кангва ще гостуват на Националния стадион "Васил Левски" в София за реванша.

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