Скандал в националния отбор на България преди Европейското по волейбол - състезателка отказа да участва

Сериозно напрежение разтресе женския национален отбор на България по време на подготовката за Европейското първенство по волейбол. 34-о издание на шампионата на Стария континент ще се проведе между 21 август и 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Селекционерът Марчело Абонданца вече избра на кои състезателки ще разчита на европейската сцена и те се събраха на 27 юли на национален лагер в София, за да започнат подготовката си.

Състезателка отказа да участва на Европейското първенство

В състава на "лъвиците" обаче се открои една голяма липса. Въпреки че беше повикана, европейската и световна шампионка при девойките Калина Венева отсъства от определения начален лагер-сбор, насрочен за 27 юли, понеделник, в спортна зала "Христо Ботев". Впоследствие от Българската федерация по волейбол съобщиха, че състезателката ги е уведомила, че няма да бъде на разположение на тима, тъй като е преуморена от дългия сезон и изпитва необходимост от третиране на натрупани контузии. От централата изрично посочиха, че отсъствието на Венева не е съгласувано с ръководството или медицинския щаб на тима.

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"Още по време на участието на женския национален отбор в Лигата на нациите (ВНЛ) в Българската федерация по волейбол постъпи писмено уведомление, че Венева няма да се включи в подготовката и участието на отбора на предстоящото Европейско първенство. Изложените мотивите за това - основно натрупана умора от тежък сезон и необходимост от третиране на натрупани контузии. Важно е да се уточни, че писмото, както и цялата комуникация по случая имат изцяло уведомителен, а не съгласувателен характер, каквото твърдение се появи в медиите от семейството на състезателката", написаха от БФ по волейбол.

От родната централа допълниха, че е недопустимо да се взимат такива решения, без да бъде взето предвид становището на медицинския екип на националния отбор. Те също така обявиха, че ще внесат случая за разглеждане от Управителния съвет на Българската федерация по волейбол, който ще разгледа всички факти и обстоятелства и ще вземе решение относно възможни санкции, които да бъдат наложени.

Майката на Калина с категорична позиция

Майката на Калина - Петя Венева, отговори на позицията на федерацията в ексклузивен разговор пред NOVA телевизия. Тя бе категорична, че дъщеря ѝ се нуждае от този период на възстановяване, а те като родители имат право да откажат участието ѝ, ако е включена в друга възрастова група: "Тя няма как 12 месеца да е активна, психически и физически. На нея и предстои заминаване за Италия. Едно от най-силните първенства. За нея ще е изключително важно тя да отиде по-рано, за да може да се адаптира. Да започне да тренира с отбора. Ние като родители имаме право аргументирано да откажем нейното участие, ако Калина Венева е включена в друга възрастова група, а не в нейната."

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