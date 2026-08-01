Традиция в Реал Мадрид: Изнудва ли Винисиус Жуниор "кралете"?

Слуховете за преминаването на Винисиус Жуниор от Реал Мадрид в Арсенал все повече се засилват, а сред основните причини за това е отказът на бразилската суперзвезда да подпише нов договор с "кралете". Така те се принуждават да го продадат, понеже настоящият му контракт изтича през 2027 г. и има голяма опасност да си тръгне от "Сантиаго Бернабеу" без трансферна сума. Но един сценарий, при който Винисиус не напуска Реал Мадрид остава напълно възможен. А именно по този сценарий много звезди преди Винисиус успяваха да постигнат целта си.

Какво ако Винисиус Жуниор не иска да напуска?

Според някои медии в Испания, Винисиус Жуниор не е подписал нов договор с Реал Мадрид, защото не може да постигне споразумение с клуба за личните си условия. А от другата страна седи Арсенал, който предлага на бразилеца най-високата заплата в историята си. Източници вече твърдят, че Винисиус се е разбрал с "топчиите". Но какво, ако всичко това е една постановка и Вини Жуниор няма намерение да напуска Реал Мадрид? Какво, ако бразилското крило не иска да играе за Арсенал?

Още: Реал Мадрид инвестира в бъдещето: Взе герой, спасил новак от изпадане

Възможно ли е Винисиус да изнудва Реал Мадрид?

Напълно възможно е нещата да се развият по следния начин - Винисиус Жуниор не е доволен от това, което Реал Мадрид му предлага като условия по новия му договор, но все пак не иска да напуска "Сантиаго Бернабеу". Той е наясно, че и "кралете" не искат да се разделят с него. Затова прави всичко по силите си да пусне слух, че се е разбрал с друг голям клуб, който да му даде това, което иска. Така Реал Мадрид вижда, че бъдещето на Винисиус не е изобщо сигурно и му предлага или условията, които иска, или такива, които са достатъчно близки, за да приеме.

Още: Реал Мадрид е все по-близо до Родри: Разкриха колко плаща на Ман Сити

Серхио Рамос също извиваше ръце

И това не е измислено от Винисиус Жуниор. Много звезди на Реал Мадрид преди него са използвали този номер, за да извиват ръцете на Флорентино Перес. И ако той не е готов да се раздели с тях, накрая прави компромис. Майстор на този ход беше Серио Рамос, който през годините "се беше разбрал" с Манчестър Юнайтед, Байерн Мюнхен, различни италиански грандове и кой ли още не, само и само да си спечели по-добър договор с Реал Мадрид. През 2021 г. Рамос опита отново да направи същото и договори условията си с ПСЖ, но явно Флорентино Перес прецени, че вече не си заслужава и така дългогодишният капитан се раздели с "кралете".

Още: Последният треньор на Реал Мадрид взима острие на "кралете" със себе си