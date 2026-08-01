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Потвърдиха смъртта на легендарния непалски алпинист Нирмал Пурджа

01 август 2026, 14:29 часа 848 прочитания 0 коментара
Снимка: Nimsdai Purja/Facebook
Потвърдиха смъртта на легендарния непалски алпинист Нирмал Пурджа

Легендарният непалски алпинист Нирмал „Нимсдай" Пурджа е загинал при лавината на връх Броуд Пик в Пакистан. Това потвърдиха от компанията му Elite Exped. "С дълбока тъга потвърждаваме, че Нирмал „Нимсдай" Пурджа трагично загуби живота си при лавината на Броуд Пик. Получихме потвърждение, че и други членове на експедицията не са оцелели", се казва още в изявлението. Сред загиналите са и Пур Бахадур Гурунг (Юкта) и Нима Шерпа.

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„Оплакваме не само Нимс, но и всеки живот, изгубен в тази трагедия. Най-дълбоките ни мисли и съболезнования са към семействата им", добавят от компанията. Пурджа и групата му от около десет алпинисти бяха в неизвестност от няколко дни, след като лавина ги застигна по време на изкачването. Алпийският клуб на Пакистан съобщи за първоначални сигнали за инцидента и започна спасителна операция с хеликоптери, но връзката с експедицията така и не беше възстановена. Пурджа, известен още като Нимс Дей, доби световна известно през 2019 г., когато изкачи 14-те най-високи върхове на земята само за 189 дни и постави рекорд. Когато лавината ги застига, той е експедиция на Броуд Пик (8047 м) – 12- ия по височина връх в света. Първоначално групата от около десет алпинисти бе в неизвестност.

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„Светът загуби един от най-великите алпинисти - лидер, който вдъхновяваше милиони с куража, скромността и вярата си, че човешкият потенциал е далеч по-голям, отколкото си представяме", пишат от Elite Exped. Преди години с него българската алпинистка Силвия Аздреева изкачи Еверест, Лхотце и К2. 

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Лавина загинал алпинист Нирмал Пурджа
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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