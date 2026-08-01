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Официално: Емблематичен 114-годишен италиански клуб вече не съществува

01 август 2026, 14:00 часа 407 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Gulliver
Официално: Емблематичен 114-годишен италиански клуб вече не съществува

Само ден след новината за кончината на легендата на италианския футбол Франко Барези, нови лоши вести застигат привържаниците на Калчото. Емблематичнит клуб Бреша официално фалира и е разпуснат. Това се случва заради финансови дългове, които първо извадиха "лъвицата" от професионалния футбол, а сега ликвидираха клуба. Хубавата новина за град бреша е, че вече е учреден нов клуб, за да не остава населеното място без отбор.

Бреша вече не съществува

"Gazzetta dello Sports" официално обяви, че Бреша фалира и няма да съществува повече. Клубът има 114-годишна история и във времето е разполагал със страхотни футболисти в отбора си като Пеп Гуардиола, Роберто Баджо, Андреа Пирло, Лука Тони Марио Балотели, Марек Хамшик и други. Сред по-модерните имена, които се състезаваха за "лъвицата" е халфът Сандро Тонали. Дългът на Бреша е бил в размер на 20 милиона евро, като 6-те милиона, които клубът получи от продажбата на Тонали в Тотнъм бяха последният лъч надежда за оцеляването, но не са били достатъчни.

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Всичко е опряло до 3 милиона евро дълг

По-рано през годината, Бреша не получи лиценз за Серия Ц. След това от клуба опитаха чрез съда да избегнат ликвидация, но неуспешно. В крайна сметка всичко е опряло до 3 милиона евро дълг, който собственикът Масимо Челино не е успял да изплати. Добрата новина за града Бреша е, че през 2025 г. беше създаден друг клуб - Унион Бреша. Така населеното място няма да остане без отбор.

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Серия А Бреша
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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