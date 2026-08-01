Австрийски гранд иска основен играч на Лудогорец

След разочароващия минал сезон и ранното отпадане от Европа през тази кампания, Лудогорец със сигурност се нуждае от много силно представяне на домашната сцена. За целта на "орлите" ще са им нужни всички налични основни играчи. Но разградчани може да имат проблеми със задържането на звездите си. Един от най-опитните и важни играчи за Лудогорец Хендрик Бонман е обект на интерес от австрийския гранд РБ Залцбург.

РБ Залцбур иска Хендрфик Бонман

РБ Залцбург загуби своя вратар Александър Шлагер, след като той напусна в посока Вердер Бремен. Сега старши треньорът на "биковете" Дани Рьол иска да има нов страж, а клубът се е прицелил в двама немски вратари. Един от тях е именно Хендрик Бонман, съобщава "Salzburger Nachrichten". Германецът се наложи като титуляр в Лудогорец, след като се пребори със Серджо Падт за поста. Но неговият договод с "орлите" изтича през 2027 г. и то може да се принудят да го продадат, за да не го изпуснат без трансферна сума след края на сезона.

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Бонман е играл най-много за Лудогорец

Хендрик Бонман вече има опит в Австрия, като игра за Волфсбергер от лятото на 2022 г. до лятото на 2024 г. Именно от там той дойде в Лудогорец със свободен трансфер. До този момент Бонман е записал 72 мача за "орлите" - най-много за един отбор в кариерата му, допуснал е 61 гола и е запазил 34 сухи мрежи. През миналия сезон Лудогорец, заедно с Левски, беше отборът с най-малко допуснати голове в Първа лига - 25.

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