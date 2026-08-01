Голямата промяна в Ред Бул, която може да се отрази на шансовете на Никола Цолов за Формула 1

Българският пилот Никола Цолов продължава да прави фурор във Формула 2 и е сред основните фаворити за промоция във Формула 1 през следващия сезон. Както е известно, родният талант е част от академията за развитие на Ред Бул, а доброто му представяне е високо ценено в отбора. Преди седмици испанското издание "SoyMotor" излезе с новината, че на Цолов му е било гарантирано място в един от двата тима на "биковете" през следващата година, като той ще замести или оттеглящия се Макс Верстапен, или Лиъм Лоусън в Рейсинг Булс. Менторът му побърза да отрече слуховете.

Представянето на един от пилотите на "биковете" поставя под въпрос шансовете на Цолов

Малко след това шефът на Рейсинг Булс призна, че Цолов наистина е "следващият на опашката" за промоция във Формула 1. Доброто представяне напоследък на Лиъм Лоусън, за чието място е спряган българинът, обаче, може да промени развоя на събитията. От началото на тазгодишната кампания новозеландецът опровергава трудностите, с които се сблъска през изминалата година, което му спечели похвали. Пътят на Лоусън към стабилна кариера във Формула 1 далеч не беше лесен, а по-скоро хаотичен, но той вече показва представяния, които привличат вниманието.

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През 2023 година Лоусън замести контузения Даниел Рикардо в Алфа Таури за пет състезания, в които остави добро впечатление. През следващия той получи мястото на Рикардо за последните шест надпревари, след като отборът официално уволни опитния австралиец. Новозеландецът се справи много прилично в този период и светът на Формула 1 очакваше да види какво ще покаже през следващата кампания. Тогава обаче Ред Бул взе дръзкото решение да го повиши в първия отбор и му даде мястото до Макс Верстапен. Този ход се оказа катастрофален, като той беше отстранен само след две състезания и понижен обратно в дъщерния отбор, преименуван на Рейсинг Булс.

Лоусън намери своя ритъм в Рейсинг Булс

След труден сезон отборът изчака до края на годината, преди да потвърди, че запазва Лоусън за този сезон. Оттогава насам той оправда доверието. След десет кръга той заема 10-то място в класирането при пилотите с 39 пункта, като спечели точки в пет поредни Гран при, преди да остане без на пистата "Спа". Неговата стабилност е в основата на представянето на Рейсинг Булс, тъй като той е допринесъл за по-голямата част от общо 61-те точки на отбора. Размишлявайки върху постигнатото от Лоусън досега през сезона, бившият пилот и настоящ анализатор Мартин Бръндъл каза:

"Наистина е трудно да пробиеш във Формула 1. По пътя нагоре си само потенциал, а веднага щом стигнеш тук, трябва да покажеш резултати, и в този бизнес те оценяват невероятно бързо, в много отношения несправедливо. Лиам се луташе малко из кокпитите на Ред Бул, но сега успя да се установи и да намери своя ритъм в тази изключително сложна кола и състезание, с цялото това управление на гумите, стратегиите и всичко останало. Сега истинският му талант може да излезе на преден план и да блесне."

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