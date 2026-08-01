Филмовата общност с категорична подкрепа за НАТФИЗ, защити участието ѝ във FilmEU

Представители на филмовата общност в България изпратиха писмо в защита на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ) и членството ѝ в европейския университет FilmEU, застрашено от отношението и начина на работа на ректора проф. Мирослав Дачев, което пък породи безпрецедентни протести на студенти и преподаватели. Протестните действия продължават вече месец.

Снимка: БГНЕС

Писмото е адресирано до министър-председателя Румен Радев, зам.-министър председателя Иво Христов, министъра на образованието проф. Георги Вълчев, министъра на културата Евтим Милошев, председателя на Комисията по образованието и науката в Народното събрание Димитър Здравков и председателя на Комисията по култура и медии в НС Антон Кутев. Текстът е изпратен и до ректора на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев, академичната общност на НАТФИЗ и различни медии.

Подкрепа от филмовата общност

В писмото се казва, че представителите на българската филмова общност изразяват своята подкрепа за "Европейски университети" на Европейската комисия и за участието на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в европейския университет FilmEU. "Тази инициатива представлява изключителна възможност за задълбочаване на сътрудничеството между водещи европейски висши училища, за създаване на съвместни образователни модели и за развитие на модерно, конкурентоспособно и международно разпознаваемо образование в областта на киното, аудиовизуалните изкуства и медиите в България", се посочва в текста.

Снимка: БГНЕС

Според авторите на писмото участието на НАТФИЗ във FilmEU следва да бъде разглеждано като "едно от ключовите постижения не само в областта на висшето образование и интеграцията на България в Европейското образователно пространство, но и като приоритет в областта на културната политика", защото то създава дългосрочни възможности за развитие на творческия потенциал, академичната мобилност, международните партньорства и културния обмен, като укрепва позицията на българското кино и медийно образование в общоевропейски контекст.

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Писмото е подписано от ИА "Национален филмов център", Българска национална филмотека, Бюро Творческа Европа-Медиа, Съюз на българските филмови дейци, Асоциация на филмовите продуценти, Сдружение на филмовите и телевизионни режисьори, Филмаутор, Асоциация на българските оператори, Академика 2, Българска асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи, Асоциация на българските филмови продуценти, Обсерватория по икономика на културата, Българска асоциация на независимите художници и аниматори "Пройко Пройков", Асоциация на българските анимационни продуценти, Асоциация на българските киносалони и Асоциация на филмовите и телевизионни продуценти.

Среща с министъра на културата

Снимка: БГНЕС

Ден след изпращането на писмото министърът на културата Евтим Милошев се срещна с представители на професионалните организации във филмовата индустрия, с които обсъди не само случващото се в НАТФИЗ, но и други належащи проблеми в сектора, като Закона за филмовата индустрия и Правилника за неговото прилагане, повишаването на ефективността на действащите механизми за подпомагане на сектора, усъвършенстването на схемата за възстановяване на разходи за филмопроизводство, въпросите, свързани с авторското право и колективното управление на права, както и необходимостта от приемане на тарифите на "Филмаутор".

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Участниците се обединиха около разбирането, че е необходимо в кратки срокове да бъдат предприети действия за сформиране и започване на работа на Националния съвет за кино като важен консултативен механизъм за взаимодействие между държавата и професионалната общност.

Проблемите в НАТФИЗ

Снимка: БГНЕС

Според протестиращите студенти пряка отговорност за това НАТФИЗ да е под заплаха да бъде изключена от FilmEU носи Дачев, който, по думите им, отказва да отиде на лидерска среща по проекта. Дачев отхвърля обвиненията. В ролята на медиатори в конфликта между студенти и ректор влязоха две министерства - на образованието и на културата. След няколко протеста на студентите в средата на месеца бе организирана среща между двете спорещи страни в Националния студентски дом. Тя обаче не доведе до решаването на спора.

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Припомняме, че в началото на месеца студенти от НАТФИЗ излязоха на протест пред сградата на Aкадемията с призив за оставка на ректора проф. Мирослав Дачев. Причината за недоволството на младите артисти са поредица от случаи през последните месеци, които поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в университета, условията за свободен академичен диалог, прозрачността на административните решения и защитата на студентските права.

В предаването Студио Actualno студенти от НАТФИЗ споделиха откъде е възникнало напрежението и как се развиват протестните действия. С особено внимание младите хора споделиха и за проведената среща на 15.07, която според тях е представлявала пореден неуспешен опит за конструктивен разговор. По техните думи първоначално е била планирана среща в кабинета на ректора на 13-и, но тя е била отложена.

Проф. Мирослав Дачев и доц. д-р Пенко Господинов по време на все пак състоялата се среща, снимка: БГНЕС

Впоследствие ректорът се е съгласил разговорът да се проведе в присъствието на представители на две министерства и медии. Още в началото на срещата обаче са възникнали проблеми. В залата са присъствали хора, които не са били официално поканени и са носели плакати в подкрепа на ректора. Един от студентите е поискал тези хора да напуснат, но, по думите им, нито ръководството на академията, нито представителите на институциите са реагирали. Студентите разказват, че се е наложило сами да настояват за напускането на присъстващите, но само един човек е напуснал доброволно, докато останалите са продължили да присъстват в залата.

Гледайте целия ни разговор със студентите от НАТФИЗ - ТУК.