Венци за феновете на Славия: Убеждават ме, че сред тях няма наркозависими – посочих двама, за да ги проверим, а те избягаха!

Войната между президента на Славия Венцеслав Стефанов и феновете на тима продължава с пълна сила. Както е известно, в последните месеци двете страни са в изключително обтегнати взаимоотношения, като след един мач през миналия сезон дори се стигна до саморазправа между боса на „белите“ и един от привържениците. Страстите обаче не спират да бушуват и това се видя на дербито между Славия и Локомотив София, когато Стефанов слезе при феновете, за да изгладят неразбирателството помежду си.

След края на мача Стефанов заяви, че феновете пречат на Славия, вместо да помагат. Той допълни, че привържениците са се опитали да го убедят, че сред тях няма наркозависими. Бизнесменът обаче е посочил двама, които да бъдат проверени за употреба на забранени веществат, но те са избягали.

„Това не е начинът, по който се подкрепя един отбор“

„Казах им, че е морално да подкрепят отбора, да не пречат. Напротив. Те направиха точно обратното. Тези факли и глоби, които ще плащаме вместо да ги дадем на школата, трябва да платим за техните простотии. Слязох, за да говорим като нормални хора. Да се разберем. Всички обичаме Славия и искаме да побеждава. Това не е начинът, по който да се подкрепя един отбор. Това не е начин, по който можеш да изразяваш чувствата си“.

„Претенциите им са неоснователни. Искат стадиона да се обнови. Съгласен съм, но в момента не разполагаме с такива средства. От парите, които влизат, ще ремонтираме игрищата на младите футболисти, ще построим още един терен. Ще ремонтираме, за да не тече на залите. Това са ни възможностите. Простотите са за тяхна сметка. Искаха да ме убедят, че сред тях няма наркозависими. Посочих двама, които исках да дойдат и да ги проверим. Те избягаха и се скриха“.

„Няма да допуснем тези ексцесии да се повтарят. Могат да бъдат сигурни, че нито това е начина, нито сме хора, които ще се подадем на такъв натиск. Натиск, който с нищо не е подкрепен. Казах им: „Дайте човек, който да извърши вашите искания. Ние сме готови да им дадем Славия“. Няма такъв човек. Подкрепяйте отбора и се старайте да помагате с каквото можете. Не искам да коментирам повече, защото ще кажа някоя лоша дума. Те са малки деца, повечето от тях, и са под влияние на някакви други хора“, заяви президентът на „белите“.

ОЩЕ: Само и единствено в Славия: "Феновете пречат на клуба", Венци Стефанов разпали нов скандал