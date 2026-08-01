Доналд Тръмп призна дали има участие в новия план на Джани Инфантино и ФИФА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна дали има участие в спорния план на Джани Инфантино. През последните дни председателят на ФИФА е подложен на сериозна критика, след като обяви, че планира да продаде дялове от Световното първенство по футбол на външни инвеститори, като по този начин цели да набере около 20 милиарда долара. Компания "Thrive Capital", основана от Джошуа Кушнер, който е брат на зетя на Тръмп, беше определена за водещ инвеститор. Освен това Инфантино се опита да примами федерациите, като обеща 40 милиона долара на онези, които го подкрепят до 19 септември.

Има ли Тръмп участие в спорния план на Инфантино?

Не е изненадващо, че предложението му не беше добре прието и предизвика война във футбола. УЕФА свика извънредно събрание, на което 55-е държави-членки решиха, че ще бойкотират всички формати на ФИФА, ако идеята се осъществи. В Северна Америка и Азия скоро последваха примера им, като издадоха изявления против идеята, с което общият брой на членските федерации, които не я подкрепят, станаха 142 от общо 211.

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Тръмп отказа да коментира плановете на Инфантино

Докато мнозина не се побояха да изразят мнението си относно едно потенциално вредно предложение, президентът на САЩ Доналд Тръмп, както се очакваше, остана мълчалив, когато беше попитан за мнението си по въпроса. Както е известно, американският държавен глава поддържа близки отношения с Инфантино. Двамата "заздравиха" връзката си в навечерието на Световното първенство по футбол, което се проведе в САЩ, Мексико и Канада, това лято. По време на турнира Тръмп призна, че е разговарял с Инфантино за преразглеждането и впоследствие отмяната на червен картон на футболист на янките.

След края на Мондиала Тръмп дори предложи Инфантино за следващ генерален секретар на ООН. Затова никой няма да се изненада, че той отказа да даде мнението си относно плановете на ФИФА. Тръмп не пожела да коментира идеята, а на въпроса дали е разговарял с Инфантино, той заяви следното по време на заседание на кабинета в президентската резиденция "Кемп Дейвид" в петък: "Не, никога не съм говорил с него."

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