Камион и цистерна се удариха в Кресненското дефиле, блокираха трафика към Гърция

Камион и цистерна се удариха в Кресненското дефиле заради неспазване на дистанция. Няма данни за тежко пострадали, но движението в посока Гърция беше блокирано за около час. Заради катастрофата в района бързо се образува километрично задръстване, пише bTV. Трафикът допълнително е затруднен и от интензивното движение по главния път Е-79, който е един от основните маршрути към Гърция, през граничния проход „Кулата – Промахон“. Още: В петък и неделя: Без тир-овете по "Тракия", "Струма" и Кресненското дефиле

Шофьорите да се движат внимателно

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В разгара на летния сезон хиляди българи пътуват към южната ни съседка за почивка, а потокът от автомобили се засилва особено през почивните дни. Натоварено е движението и в обратната посока – към България се прибират туристи, а през Кресненското дефиле преминава и значителен брой тежкотоварни автомобили.

Заради ограничените възможности за изпреварване и липсата на алтернативен маршрут в отделни участъци дори сравнително лек инцидент може да доведе до сериозно забавяне и дълги колони. След освобождаването на пътното платно движението е било възстановено, но натрупаната колона се е разчиствала постепенно.

От „Пътна полиция“ отново призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да се съобразяват с интензивния трафик. Очаква се движението към Гърция да остане натоварено и през следващите дни, затова пътуващите трябва да предвидят повече време за преминаване през Кресненското дефиле и района на границата.

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