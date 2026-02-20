Правителството на Гюров:

Германия поиска Турция незабавно да освободи кореспондента на "Дойче веле"

Германският министър на културата Волфрам Ваймер призова Турция незабавно да освободи кореспондента на "Дойче веле" в Анкара Алиджан Улудаг, който бе задържан снощи. Обвиненията към него са за "обида към президента" и "разпространение на невярна информация". "Призовавам турското правителство да гарантира, че Алиджан Улудаг ще бъде незабавно освободен от ареста", заяви Ваймер пред ДПА. "Журналистическата работа не е престъпление. Обвиненията на турското правителство срещу журналиста са неоснователни и затова той трябва да бъде освободен. "Дойче веле" и нейните служители трябва да могат да работят свободно и да отразяват независимо събитията в Турция", коментира още Ваймер.

По информация на "Дойче веле" Улудаг е бил арестуван от около 30 полицаи пред семейството си. Той е бил прехвърлен в централата на най-висшата полицейска власт в Истанбул, където трябва да се яви пред съдия. Медията отбелязва също, че апартаментът на Улудаг е бил претърсен и е била иззета компютърна техника.

По данни на "Дойче веле" обвиненията срещу журналиста са свързани с публикация в социалната мрежа Х отпреди около 18 месеца, в която той критикува правителствени мерки, които са освободили заподозрени членове на Ислямска държава, и обвинява служители в корупция. 

Директорът на "Дойче веле" Барбара Масинг също определи обвиненията срещу журналиста за неоснователни, като подчерта добрите контакти и достъпа до важни източници като причина за това Улудаг да бъде възприеман като "заплаха" за турското правителство. "Фактът, че журналист е извлечен от 30 полицаи и отведен в Истанбул, сякаш е сериозен престъпник, е умишлен акт на сплашване и показва колко силно е потисната свободата на пресата" (в Турция), заяви тя.

Елена Страхилова
