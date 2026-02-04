Кметът на Кюстендил получи благодарствен плакет от кмета на Крива Паланка

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов получи благодарствен плакет от кмета на Община Крива Паланка Сашко Митовски в знак на признателност за подкрепата и личната ангажираност по време на тежките пожари, които през юли миналата година обхванаха града в Република Северна Македония. Отличието беше връчено по време на работна среща, в която участва и посланикът на Република България в страната Н.Пр. Желязко Радуков. В хода на разговора беше потвърдена общата решимост за насърчаване на добросъседските отношения и задълбочаване на сътрудничеството между двете общини.

По време на бедствието през месец юли миналата година кметът на Кюстендил беше на терен и лично се включи, заедно с екипи на РСПБЗН Кюстендил, водени от Ради Марков и екип на РСПБЗН София, в усилията по овладяване на огнената стихия, която застрашаваше човешки животи, домове и гори в Крива Паланка и близките населени места. България реагира незабавно с изпращане на екипи в помощ на огнеборците, а подкрепата от страна на Община Кюстендил се превърна в ясен пример за солидарност и съпричастност в труден момент.

Срещата премина в дух на открит диалог, взаимно уважение и ясна визия за изграждане на устойчиви партньорства в полза на гражданите от двете страни на границата.

„Този ден потвърждава факта, че искреното сътрудничество и добрата воля създават мостове, които устояват през поколенията. С уважение към миналото, отговорност към настоящето и силна вяра в бъдещето, заедно можем да градим ново и по-добро време за нашите два народа“, подчерта кметът на Крива Паланка Сашко Митовски, изразявайки искрена благодарност към Кюстендил, към Република България и към българския народ за проявената човечност и подкрепа по време на кризата.

От своя страна кметът на Кюстендил Огнян Атанасов заяви, че има две неща на този свят, които не можем да си изберем – това са родителите и съседите. В този случай мога да кажа, че се радвам, че съдбата ни е отредила да имаме толкова добри съседи, каквито са нашите приятели от Крива Паланка, добави Огнян Атанасов.

Той благодари за признанието и подчерта, че добросъседството не е просто дипломатическа формулировка, а човешка и морална отговорност, която се доказва в трудни моменти.