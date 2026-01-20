Джамала“ 2026 вече се задава, а Кюстендил се изпълва с вълнение

Джамала“ 2026 вече се задава, а Кюстендил се изпълва с онова специално вълнение, което само този фестивал носи… Кюстендил ще посрещне едно от най-очакваните събития в началото на годината – фестивал, който събира традицията, магията на маските и неподправената енергия на българските обичаи.

В момента текат усилени приготовления, а емоцията расте с всеки изминал ден, защото знаем, че ни очакват два дни, изпълнени с ритъм, звън на чанове, огнени танци и незабравимо настроение!

Запазете датите 7 и 8 февруари 2026 г. и бъдете в Кюстендил, където ще се съберат невероятни и атрактивни маскарадни групи от всички краища на България. Цветни костюми, впечатляващи маски, силна емоция и истинска празнична атмосфера ще превърнат града в център на традициите и фолклорния дух.

Очакваме ви с нетърпение – елате да преживеем заедно Джамала така, както само тя може да се почувства: силна, жива и незабравима!