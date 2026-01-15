Кметът на Кюстендил кани родители на пресконференция заради фалшива новина

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов кани родители, трениращи и всички ползватели на плувния басейн в Природо-математическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ на среща в понеделник, 19 януари, от 18:00 часа в конферентната зала на ПМГ. Повод за срещата е разпространена фалшива новина и дезинформация, на базата на която в момента се организира подписка „за запазване на плувния басейн“. В публичното пространство се разпространяват неверни твърдения, че ръководството на Община Кюстендил имало намерение да променя условията за използване на басейна и да спре подаването на минерална вода към него.

Кметът категорично заявява, че такива намерения не съществуват.

Инж. Атанасов подчерта, че срещата има за цел да даде пълна и прозрачна информация, да отговори на всички въпроси и да прекрати спекулациите, които създават излишно напрежение сред родители и спортуващи.

Кметът изрази надежда, че ръководството на плувния клуб няма отношение към разпространяваната дезинформация.