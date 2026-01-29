Кюстендил празнува Освобождението си

Официалният празник на града беше отбелязан с традиционно шествие от площад „Велбъжд“ до паметника на Ильо Войвода, в което се включиха десетки кюстендилци. Кметът на града инж. Огнян Атанасов честити #празника на жителите и гостите на Кюстендил! „Изминаха 148 години от 29 януари 1878 година – денят, в който Кюстендил е освободен. В тези събития най-значим принос имат легендарният дядо Ильо войвода и екзарх Иларион Ловчански и Кюстендилски, чиято дейност в Кюстендилския край и сътрудничеството им с руските войски изиграват важна роля за освобождението на града и околността.

Днешният ден е повод да изразим признателност към всички, които със саможертва и смелост са отстоявали свободата – към освободителите, към българските опълченци и към местното население, което е подкрепяло борбата за свобода. Ильо войвода е пример, че Кюстендил е раждал, ражда и ще продължава да ражда смели и достойни хора, които милеят за родния край и за България.“

В знак на почит към паметта на героите, дали живота си за свободата на Кюстендил, венци и цветя пред паметника на Ильо войвода поднесоха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, заместник-кметове на общината, председателят на Общинския съвет Димитър Велинов, общински съветници, областният управител инж. Методи Чимев, представители на Кюстендилската духовна околия, на институции, политически партии, граждански организации, както и много граждани.С решение на Общински съвет – Кюстендил от 2009 година, 29 януари е обявен за официален #празник на града.

На този ден през 1878 година руски отряд, сформиран за окончателното освобождение на града, навлиза в Кюстендил. Пленени са 80 турски войници, бойно знаме, както и складове с амуниции, оръжие и храни. Заедно с руската армия в града влизат Ильо войвода с четата си и отрядът под командването на капитан Симо Соколов.

След Освобождението #Кюстендил се утвърждава като важен пост по границите на Княжество България и Царство България и като център в борбите за освобождението на Македония и за национално обединение.

Празничната програма продължава от 18:00 часа в залата на читалище „Пробуда 1961“ – Кюстендил. „Читалище „Братство 1869“ ще представи тематична презентация, посветена на годишнината и празничен концерт.“

На сцената ще се изявят Туристически хор „Осоговско ехо“, Вокална формация „Неразделни“, Музикална компания „Пей сърце“, ученици от класа по поп пеене с преподавател Жана Николова, Славян Грънчаров и други изпълнители, които чрез музика и слово ще пресъздадат духа на епохата. Кулминацията на честванията ще бъде на 31 януари от 12:00 часа пред къща музей „Ильо войвода“. Над 100 участници от Национално дружество „Традиция“ от 10 града в страната, заедно с местни фолклорни състави, ще се включат в мащабна историческа възстановка.