Кюстендил впечатли водещи туроператори от цялата страна

Община Кюстендил бе домакин на Пето юбилейно общо събрание на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ). Форумът се проведе в Медикъл СПА хотел „Стримон Гардън“ и събра представители на туристическия бранш от цялата страна. Сдружението, в което членуват 176 туроператори и туристически агенти, отбеляза своята пета годишнина.

В рамките на събитието гостите имаха възможност да се докоснат до духа и потенциала на Кюстендил. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов беше домакин на туристическата обиколка и лично ги поведе по едни от най-емблематичните места в региона – вековните секвои, величествената Осоговска планина, римските терми – сърцето на древна Пауталия, както и Художествената галерия „Владимир Димитров – Майстора“.

Разходката се превърна в истинско пътешествие през природата, историята и културата на Кюстендил. Гостите останаха силно впечатлени от богатството на туристическите ресурси и от съчетанието на балнео туризъм, планина, културно-историческо наследство и спокойна градска среда.

Представителите на туристическия бранш изразиха възхищението си от възможностите за развитие на #туризма в Кюстендил и заявиха готовност да включат града и региона в своите туристически програми, с цел привличане на повече български и чуждестранни туристи.

По време на срещите бяха представени и приоритетите на Община Кюстендил за развитие на културния и целогодишния туризъм – атрактивно и модерно представяне на културно-историческото наследство, атрактивно представяне на фестивалите, комбиниране на културата с балнео и природни преживявания и внедряване на дигитални и VR решения, които ще „оживят“ историята за съвременния посетител.

Петото юбилейно общо събрание на ОБТ затвърди Кюстендил като вдъхновяваща #дестинация с огромен потенциал и като град, който уверено отваря вратите си към бъдещето на туризма.