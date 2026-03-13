Кюстендил отличи своята жива емблема - майстора кошничар Димчо Занев (СНИМКИ)

На 13 март в град Кюстендил се състоя тържествена церемония по награждаването на една от живите емблеми на града - 93-годишния майстор кошничар Димчо Занев. По време на събитието кметът на града Огнян Атанасов подчерта дългия житейски път и богатото творчество на Занев, останал днес единственият човек в Кюстендил и един от малкото в България, който продължава да се занимава с този занаят, съхранявайки жива една част от културното наследство на региона.

На церемонията присъства и режисьорът Андрей Граховски, създател на трогателен документален филм за живота и творчеството на майстора. Лентата носи името "Кошничар" и ще бъде прожектирана на 14 март (събота) от 14:00 в "Кино в театъра" в Кюстендил, с вход свободен за всички желаещи.

"Кошничарят" е 30-минутен документален филм, посветен не само на занаята, но и на човека като цяла вселена. Филмът разглежда личността на Димчо Занев като пример за творческо дълголетие, вътрешна устойчивост и вярност към собствените ценности. Лентата надхвърля рамките на обикновения занаятчийски портрет и се превръща в дълбоко изследване на връзката между труда, характера и житейската философия.

Чрез разказ за неговия живот, зрителят проследява как посвещението към един занаят постепенно изгражда цялостна житейска позиция. Филмът поставя въпроса как човек може да съхрани жизнената си енергия през годините и да остане духовно активен, независимо от възрастта.

Създателите на лентата показват емблемата на Кюстендил Димчо Занев като пример за достойнство и устойчивост - човек, който остава "актуален" не чрез приспособяване към времето, а чрез вярност към собствените си принципи и любов към труда.