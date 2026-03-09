Кюстендил тържествено отбеляза 83 г. от акцията по спасяване на българските евреи

Кюстендил тържествено отбеляза 83 години от Кюстендилската акция за спасяването на българските евреи – събитие, което пази паметта за един от най-светлите актове на човечност, хуманност и гражданска смелост в световната история. Венци и цветя пред паметника на Димитър Пешев в знак на признателност и почит положиха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, заместник-кметове, общински съветници, народни представители, представители на Архиерейското наместничество – Кюстендил, на държавни институции и политически партии, както и представители на сдружение „Шалом“ и еврейската общност в Кюстендил. Пред паметта на спасителите на българските евреи се поклониха десетки ученици и граждани.

По повод годишнината кметът на Община Кюстендил заяви, че който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена. Нашите съграждани Димитър Пешев, Асен Суичмезов, Иван Момчилов, Петър Михалев и Владимир Куртев са спасили повече от 50 000 вселени. Днес отбелязваме 83 години от Кюстендилската акция, довела до спасяването на 50 000 наши сънародници от еврейски произход. В най-мракобесните дни на Втората световна война едни достойни хора – Човеци с главно „Ч“ от Кюстендил – се опълчват срещу депортацията на нашите сънародници в лагерите на смъртта. Поклон пред нашите герои!

Акцент в отбелязването бе ролята на Кюстендил и неговите граждани в историческите събития от март 1943 г. Когато става ясно, че се подготвя депортация на евреи, група кюстендилци – Петър Михалев, Иван Момчилов, Владимир Куртев и Асен Суичмезов – заминават за София, за да потърсят съдействие от своя съгражданин и подпредседател на Народното събрание Димитър Пешев. След предприетите действия депортацията на евреите от старите предели на България е спряна, а подготвените влакови композиции остават празни.

По време на церемонията Максим Делчев от „Шалом“ подчерта, че в много държави по света възпоменанията за Втората световна война са белязани от трагедия, докато в Кюстендил се отдава почит на геройството.

„Покланяме се пред геройството – на Димитър Пешев и на още четирима кюстендилци, които променят историята на България и я вписват сред малкото държави, направили невъзможното, за да спасят своите евреи. Ние пазим паметта и за 11 343 евреи от Македония, Гърция и Пирот, които губят живота си в лагерите на смъртта, но сме благодарни, че нашите баби и дядовци са имали различна съдба“, посочи той.

Програмата по отбелязването на годишнината продължи с шествие до дома на друг от спасителите на българските евреи – Иван Момчилов, където бяха поднесени цветя.

Както гласи и текстът от Талмуда, изписан в къща-музей „Димитър Пешев“: „Този, който спаси един единствен живот, спасява целия свят“. В България са спасени 50 000 свята.