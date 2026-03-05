Кметът на Кюстендил награди "Бебе на годината"

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов награди „Бебе на годината“ на Кюстендил – малката Никол Александрова Василева, родена на 03.01.2026 г. в 17:15 ч. На тържествената церемония присъстваха гордите родители Мария и Александър, както и каката Ния, които споделиха вълнуващия момент.

Кметът пожела на малката Никол да бъде здрава, усмихната, да има щастливо и безгрижно детство, изпълнено с любов и топлина. Дните ѝ да бъдат озарени от радост, а пътят ѝ – изпълнен с възможности и сбъднати мечти.

Инж. Атанасов благодари на родителите, че са избрали да живеят, работят и отглеждат децата си в прекрасния Кюстендил, като подчерта, че всяко младо семейство, което свързва бъдещето си с града, е най-ценната инвестиция за неговото развитие.

Той допълни, че общинската администрация ще продължи да работи активно за създаването на още по-добри условия за отглеждане и възпитание на децата.

„Децата са сърцето и бъдещето на нашия град, а грижата за тях е наша обща отговорност“, подчерта кметът.