С първата си изложба „Центърът на занаятите“ в Кюстендил посрещна посетителите с вдъхновяваща експозиция, сътворена от таланта и сръчността на майсторите, които пазят живи българските традиции. В навечерието на 8 март пространството се изпълни с багри, нишки и традиции, вплели в себе си миналото, настоящето и бъдещето.

Специален гост на събитието бе кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който уважи откриването заедно с експерти от отдел „Туризъм, младежки дейности и спорт“. Той благодари на майсторите за всеотдайността и труда им, подчертавайки, че именно такива хора съхраняват духа на традициите и предават занаятите на следващите поколения.

Изложбата-базар на тема „Минало, настояще и бъдеще“ представи ръчно везани, машинно бродирани и плетени на една кука изделия, изработени от майсторите Еленка Боянова и Катя Хаджийска. Техните творби впечатлиха посетителите със своята прецизност, финес и усещане за приемственост между поколенията.

Кметът изрази признателност към дамите за това, че не само пазят живи старите умения, но и вдъхновяват младите, увличайки ги по пътя на творчеството и българската идентичност. "Занаятите са жива връзка между поколенията – те съхраняват нашите традиции, разказват историята ни и вдъхновяват бъдещето“, сподели той.