Общинските съвети на Кюстендил и Крива паланка проведоха съвместно заседание. В него участваха общинските съветници от двете общини на границата, председателите на местните парламенти- Димитър Велинов и Миле Трайковски. както и кметовете на съседните общини – инж. Огнян Атанасов и Сашко Митовски. Заседанието откри председателят на Общински съвет – Кюстендил Димитър Велинов, който приветства гостите с добре дошли и изрази благодарност за доброто сътрудничество между двете общини и за взаимната подкрепа между жителите от двете страни на границата.

„Днес отваряме нова глава в отношенията между два близки града – Крива паланка и Кюстендил“, заяви в началото на заседанието председателят на Общинския съвет в Крива паланка Миле Трайковски. Той подчерта, че инициативата за по-тясно сътрудничество между двете общини е важна стъпка към изграждането на политика на доверие, разбиране и добросъседство. „Това, което правим днес на местно ниво, нека бъде пример за това как трябва да се изграждат отношенията между нашите държави – чрез свързване на хората и отваряне на нови перспективи“, допълни Трайковски.

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов приветства участниците в срещата и подчерта значението на добросъседските отношения между двете общини.

„Ние сме две общини, които ги дели граница, но ги свързват хората и техните отношения. Това е пример за приятелство и добросъседство и добър пример за политиците на по-високо ниво“, заяви той. Атанасов посочи, че Кюстендил и Крива паланка са партньори в редица трансгранични проекти, които подобряват условията на живот на хората от двете страни на границата. Той отбеляза и работата по създаването на общ туристически продукт, който ще насърчи посещенията между двата града.

Кметът на община Крива паланка Сашко Митовски подчерта, че срещата е силен знак за сближаване между двата града и двата народа.

„Нека този момент бъде символ на приятелство, уважение и обща работа между нашите народи“, заяви той. По думите му днешният ден е израз на политическа зрялост и визия, при която границите не се възприемат като линия на разделение, а като възможност за развитие и обща перспектива.

Митовски изтъкна, че още от началото на съвместната работа с кмета на Кюстендил инж. Огнян Атанасов е имало ясна готовност за открит диалог, взаимно уважение и съвместни усилия в интерес на гражданите.

По време на срещата беше обсъден потенциалът за развитие на сътрудничеството между двете общини в области като икономика, туризъм, образование, културен обмен и трансгранични проекти. Представена беше и информация за текущи инициативи, насочени към развитието на региона и подобряване на свързаността между двете съседни общини.

В рамките на заседанието беше разгледана и възможността за предприемане на нови съвместни инициативи и подготовка на актове за по-тясно институционално сътрудничество между общините Кюстендил и Крива паланка.

След края на заседанието общинските съветници посетиха и разгледаха местността Хисарлъка, където се реализира съвместният проект за изграждане на приключенски въжен парк – част от инициативите за развитие на трансграничния туризъм между Кюстендил и Крива паланка.

Въженият парк е част от проекта „Трансгранична атрактивност – интелигентен туризъм в регион Кюстендил – Крива паланка – Невестино“, финансиран по програмата Interreg VI-A IPA България – Северна Македония 2021–2027. Целта му е да развие туристическия потенциал на региона и да създаде нови туристически продукти, които да привличат повече посетители от двете страни на границата.