В Кюстендил бяха наградените победителите от Националния маскараден фестивал „Джамала“

На официална церемония в залата на Общински съвет – Кюстендил бяха наградени победителите от тазгодишното издание на Национален маскараден фестивал „Джамала“ - Кюстендил, който се проведе на 7 и 8 февруари и превърна града в сцена на традицията, огъня и магията на кукерските игри.

Отличията връчиха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателят на Общински съвет Димитър Велинов и председателят на Народно читалище „Братство“ Иван Андонов – съорганизатор на фестивала. Специални награди бяха предоставени и от Регионален исторически музей – Кюстендил и Центъра на занаятите – Кюстендил.

Кметът Огнян Атанасов изрази своята благодарност към всички участници, които с енергията и всеотдайността си превърнаха „Джамала“ в истински празник за жителите и гостите на града. „Благодарение на вас фестивалът не е просто събитие в календара, а живо доказателство, че българските традиции, обичаи и фолклор се пазят и предават с любов и отговорност“, подчерта той.

Инж. Атанасов отбеляза, че именно кюстендилските групи са в основата на създаването и утвърждаването на фестивала – с тяхната емоция, постоянство и отдаденост през годините. Той отправи специална благодарност и към всички групи от страната, които донесоха своя неповторим колорит, ритъм и звучене, превръщайки Кюстендил в място на среща на различни традиции и обредни практики.

Близо 30 бяха отличените участници тази година. Паричните награди вече са преведени на победителите, а по време на церемонията те получиха своите плакети, фотоси и предметни награди – автентични кукерски маски, изработени от майстори от Кюстендилско.

Всяка група участва и в уникална, фотосесия, която улови автентичния дух, внушителните костюми и магията на маскарадната традиция. Заснетите кадри ще останат не само като скъп спомен за участниците, но и като ценен архив и вдъхновение за бъдещите издания на фестивала.