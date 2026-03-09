Община Кюстендил е на крачка от проекта за Регионален център за устойчиви производства и логистика (ВИДЕО)

Кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов съобщи, че след повече от година подготовка общинската администрация е на ключов етап от реализацията на проекта за Регионален център за устойчиви производства и логистика. Проектът има значителен социален ефект за региона, защото всяко второ домакинство в областта се занимава със земеделие. На територията на област Кюстендил има над 19 000 декара черешови насаждения и повече от 5 000 декара сливови и ябълкови градини.

„Основната идея е да скъсим веригата на доставки между производителите и потребителите. По този начин земеделските стопани ще могат да реализират продукцията си на по-добра цена и няма да бъдат толкова зависими от прекупвачи. В същото време искаме да насърчим сдружаването на производителите, за да могат по-лесно да излизат на по-големи пазари“, подчерта още кметът Огнян Атанасов.

Предвижда се центърът да бъде изграден върху терен от около 15 декара в района на бившия животински пазар в Кюстендил. Индикативната стойност на инвестицията е приблизително 12 милиона евро. В модерната база ще бъде създадена инфраструктура за приемане, охлаждане чрез хидрокулер, сортиране по цвят, калибър и качество, опаковане и съхранение на земеделска продукция.

Като част от проекта се предвижда и разработването на електронна платформа за B2B и B2C търговия, която ще позволи както директни доставки до крайни клиенти, така и експедиране на по-големи количества продукция към търговски партньори в страната и чужбина. Управлението на центъра се планира да бъде съвместно между Община Кюстендил и местните земеделски производители.

Утре в Кюстендил ще се проведе заседание на подкомитета за трите въглищни региона – Перник, Стара Загора и Кюстендил. По време на срещата ще бъдат гласувани критериите и методологиите за оценка на стратегическите проекти по Териториалните планове за справедлив преход.

Очакванията на местната власт са Община Кюстендил да бъде определена като предварително дефиниран бенефициент, което ще даде възможност проектът да кандидатства по съответната процедура за финансиране.

”От една година работим активно по този проект – проведохме редица разговори, подготвихме проектното предложение и го представихме пред различни институции. В процеса на работа се стигна до извода, че е необходимо да бъде изготвена ясна методология за оценка на стратегическите проекти. Именно тази методология предстои да бъде гласувана на заседанието на подкомитета“, обясни кметът.

По думите му след евентуалното ѝ одобрение ще бъде отправена официална покана за кандидатстване. След това общината ще разполага с тримесечен срок за подготовка и подаване на проектното предложение. При положително решение ще може да започне реалната подготовка за изграждането на центъра. Идеята за създаването на Регионален център за устойчиви производства и логистика се разработва повече от година и е сред стратегическите инициативи на местната администрация за икономическо развитие на региона. Проектът вече е представян пред редица национални и международни институции, сред които Европейската инвестиционна банка, Световната банка, представители на Европейската комисия, както и пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на енергетиката.

„Всяко второ домакинство в Кюстендил има черешови насаждения и търси начин да реализира продукцията си на най-добра цена. С общи усилия можем да създадем условия това да се случва именно тук, в нашия регион", допълни кметът.