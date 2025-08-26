Тетевен се подготвя за своя Традиционен панаир – концерти, музика, спорт и празнично настроение

Септември идва с едно от най-очакваните събития за жителите и гостите на Тетевен – Традиционният Тетевенски панаир, който тази година ще се проведе от 5 до 7 септември. Площадът и улиците на града отново ще оживеят с богата програма от концерти, състезания и спортни прояви, които ще съберат поколения и приятели под знака на традицията и празничното настроение.

Празничните дни ще започнат на 5 септември на площад „Сава Младенов“, където от 19:00 ч. публиката ще се наслади на концерт на една от най-обичаните народни певици – Николина Чакърдъкова. Със своите изпълнения и пъстри танцови спектакли тя ще постави силно и емоционално начало на панаира.

Вторият ден /6 септември/ ще започне с празнично настроение още преди обед – от 10:30 ч. на площада ще звучат музикалните изпълнения на „Етро Брас Бенд“. Следобед, от 17:45 ч., стартира атрактивното състезание „Тетевенски върхове“, което събира любители на спорта и планината. Финалът на първия му етап ще бъде отбелязан с официално награждаване на участниците в 19:00 ч. Кулминацията на деня ще бъде концертът на един от най-популярните български изпълнители – Графа, който ще излезе на сцената в 20:00 ч. и ще подари на публиката незабравими музикални емоции.

Третият ден на панаира /7 септември/ ще започне със спортен дух – от 10:00 ч. на стадион „Георги Бенковски“ ще се проведе приятелска футболна среща. Заключителният акцент от празничната програма ще бъде награждаването на състезателите от „Тетевенски върхове“, което ще се състои на площад „Сава Младенов“ от 16:00 ч.

Община Тетевен кани всички жители и гости да станат част от тридневното празненство и да се потопят в магията на панаира!