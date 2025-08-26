Легенда на Висшата лига, напуснал клуба си през лятото, пред сензационен трансфер в Италия на 38-годишна възраст

По-рано това лято легендата на Лестър Сити Джейми Варид напусна клуба след 13-годишен престой на стадион "Кинг Пауър". Той си тръгна като един от най-великите играчи в историята на клуба, след като вкара 24 гола в кампанията за спечелване на титлата във Висшата лига през 2015/16 г. и вдигна Купата на Англия през 2021 г. 38-годишният футболист ясно заяви, че не планира да се пенсионира, след като напусне "лисиците", и е свързван с няколко клуба като свободен агент.

Интерес към Варди и от Италия

Отбори от Острова като Кристъл Палас, Рейнджърс и Рексъм изразиха интерес към подписа на Варди, който привлече вниманието и на клубове от чужбина, включително от МЛС, както и Валенсия в Ла Лига. Преместването от Англия все още е на дневен ред, тъй като по последна информация той е желан от новака в Серия А - Кремонезе. Това твърди италианският журналист Джанлука Ди Марцио, който съобщава, че клубът "мечтаят" да привлече Варди това лято.

Варди обмисля предложението на Кремонезе

Нещо повече, вече е осъществен първоначален контакт, като отборът от Кремона "очаква" неговия отговор. Според информацията нападателят обмисля офертата. В Кремонезе имат големи мечти и се опитват да привлекат Варди в клуба за сезон 2025/26. Ако той се присъедини към тима на Давиде Никола, той ще бъде най-прочутият им играч. След като е вкарал впечатляващите 145 гола в английската висша лига, той ще добави не само голове, но и богат опит в елита на Италия.

Варди е изкарал цялата си кариера в Англия, като е играл за Стоксбридж Парк Стийлс, Халифакс, Флийтууд Таун и, разбира се, Лестър, така че преминаването в Кремонезе ще отбележи първото му преминаване в чужбина в неговата паметна кариера. "Ла Кремо" стартира новия сезон по невероятен начин след голямата си победа с 2:1 над Милан.