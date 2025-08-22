Кметът на Тетевен: Без помощ от държавата общините не могат да решат проблема с безводието

Като част от усилията които полагам, д-р Мадлен Бояджиева заяви, че като кмет на община Тетевен, в посока разрешаването на задълбочаващия се проблем с водоснабдяването на част от населените места в общината, вчера в Народното събрание от името на НСОРБ отново алармирах отговорните държавни институции за сериозния проблем с безводието, касаещ общините в България и хората, живеещи там, и конкретно проблемът на община Тетевен, както и това, че той няма как да бъде решен без сериозна държавна намеса и помощ.

Пред народните представители заявих, че за да подменим и реконструираме водоизточниците си и изключително амортизираната водопроводна мрежа, ние общините трябва да направим големи инвестиции, за които се изисква значителен финансов ресурс, с който не разполагаме. Считам, че местната власт и кметовете не могат да се справят сами. Необходима е спешна намеса на държавата и подсигуряване на финансиране за решаването на този изключително важен проблем. Инвестиционната програма за общините, приета със ЗДБ, и сключените споразумения с МРРБ е положителна стъпка в тази посока, но съвсем не е достатъчна, каза тя.

Трябва да се обмисли възможността държавата да отдели финансов ресурс конкретно за изграждане и за ремонт на водоснабдителни съоръжения, особено за общини, които са на воден режим, не могат да ползват европейско финансиране и които не се захранват от язовирни съоръжения. За голямо съжаление Община Тетевен няма как да използва европейски средства за подобно финансиране, тъй като се намира в област Ловеч, където няма консолидиран ВиК оператор, добави д-р Бояджиева.

В последните 9 години ние, ръководството на общината, направихме всичко възможно за намаляване на загубите на вода от водопреносната мрежа чрез поетапна подмяна на водопреносната мрежа в града и селата, въпреки че община Тетевен беше изпуснала възможността си да реализира цялостни водни цикли при предишните й ръководства. Общата дължина на изградените и ремонтирани водопроводи е 14 898 линейни метри, а инвестираните средства са 5 328 610 лв. Подписала съм споразумения с МРРБ за предстоящ ремонт на водопроводи на обща стойност 19 100 900 лв., от които 9 млн. лв. за подмяна на останалата водопроводна мрежа в град Тетевен. С този проект ще завърши обновяването на мрежата в града.

Въпреки че подменихме големи части от водопреносната мрежа, колкото не бяха подменяни за десетилетия преди това, водата в Тетевен не достига, за да задоволи нуждите на хората. Проблемът се състои в драстичното намаление и липсата на вода във водохващанията през летния сезон. Те са повърхностни, със силно изразена сезонност, неравномерно водоподаване и голям недостиг на вода в сухите месеци на годината, когато градът е на воден режим. Изключително критичен е този проблем и в с. Глогово и в част от останалите села. Недостигът на вода е един от най-важните проблеми на нашата община и ние като ръководство не преставаме да търсим възможности за решаване на този проблем. За съжаление обаче, голяма част от решенията не са по силите на една община като Тетевен и изискват сериозна държавна намеса и помощ.

Благодаря на народните представители, че изслушаха проблемите на общините в тези критични за населението месеци и считам , че създаването на Национален борд по водите е правилната стъпка в посока разрешаване на водната криза, каза още кметът на Тетевен.

Основната ни задача като ръководство на Община Тетевен, по която сме започнали да работим съгласувано с държавните институции, е изграждане на ново, допълнително водохващане от река Костина което ще бъде в близост до Парк Централен Балкан – предстои изработването на работен проект. Изключително необходим е и ремонт на магистралния довеждащ водопровод от село Рибарица към град Тетевен (който се обслужва от ВиК Ловеч) и е с постоянни аварии. А в по-дългосрочен план – както многократно съм поставяла тази идея, да се обсъди евентуално изграждане на микроязовир, който да резервира вода от дъждовния период за сухия, защото основният проблем с водоснабдяването в нашата община е силно намалените водоизточници през определени месеци от годината.

Знам колко е трудно на гражданите в тези горещи летни месеци да са на воден режим, защото и аз живея и работя в град Тетевен, но апелирам и към тях да разходват водата разумно за първостепенни битови нужди, а да не я пилеят през тези месеци, в които сме на воден режим.