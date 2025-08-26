Войната в Украйна:

Влак отнесе кола на неохраняем жп прелез

26 август 2025, 20:14 часа 435 прочитания 0 коментара
Кола е била ударена от товарен влак на железопътен прелез в Симеоновград. Инцидентът е станал в следобедните часове, съобщиха от пресцентъра на от Областната дирекция на МВР в Хасково. Според информацията при преминаване през релсите колата е изгаснала и водачът не е могъл да я изтегли, въпреки сигнала, подаден от машиниста на влака.

Влак блъсна каруца на прелез край Карлово, загинало е дете

Безопасност

Преди последвалия удар водачът е успял да напусне лекия автомобил и да се спаси. При инцидента има материални щети. Пробите и на двамата водачи са отрицателни, посочиха от полицията, предаде БТА.

Още: Поразени от украински дронове в Крим: Руско летище-площадка за "Шахед"-и и руски влак с гориво (СНИМКИ, ВИДЕО)

Припомняме, че на 2 юли 2025 г. дете на 14 години загина, след като влак удари каруца на жп прелез. Тя е преминала при спуснати бариери. Тежкият инцидент стана в района на село Певците край Карлово, област Пловдив.  Мъж на 31 години е бил в каруцата заедно с две деца. Другото дете е на 10 години. При първоначалния лекарски преглед при него не са установени сериозни наранявания. Мъжът бе с опасност за живота и откаран в болница.

НКЖИ с проект за нова жп линия с Турция

Евгения Чаушева
