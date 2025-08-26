Влак отнесе кола на неохраняем жп прелез

Кола е била ударена от товарен влак на железопътен прелез в Симеоновград. Инцидентът е станал в следобедните часове, съобщиха от пресцентъра на от Областната дирекция на МВР в Хасково. Според информацията при преминаване през релсите колата е изгаснала и водачът не е могъл да я изтегли, въпреки сигнала, подаден от машиниста на влака.

Преди последвалия удар водачът е успял да напусне лекия автомобил и да се спаси. При инцидента има материални щети. Пробите и на двамата водачи са отрицателни, посочиха от полицията, предаде БТА.

Припомняме, че на 2 юли 2025 г. дете на 14 години загина, след като влак удари каруца на жп прелез. Тя е преминала при спуснати бариери. Тежкият инцидент стана в района на село Певците край Карлово, област Пловдив. Мъж на 31 години е бил в каруцата заедно с две деца. Другото дете е на 10 години. При първоначалния лекарски преглед при него не са установени сериозни наранявания. Мъжът бе с опасност за живота и откаран в болница.

