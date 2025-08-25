Над 900 пазители на традициите взеха участие във фолклорния събор в село Черни Вит

Oт 22 до 24 август в с. Черни Вит се проведе 6-ти Национален и 44-ви общински фолклорен събор „От Тимок до Вита”. Тази година изданието бе в памет на народния певец Марин Иванов по случай 80-годишнината от рождението му. Събитието бе открито на 23 август от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, кмета на село Черни Вит и председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева.

В конкурсната програма се включиха над 900 участници от 49 населени места - фолклорни състави, инструментални групи, индивидуални изпълнители, инструменталисти, певци, танцьори, групи за народни обичаи и разказвачи, представящи автентичен и обработен фолклор. Бяха представени множество изпълнения, оценени от специално жури. Класираните на първите три места от всяка категория и възрастова група бяха отличени с дипломи и медали. Всички получиха грамота и медал за участие, а специални награди бяха присъдени от името на – Община Тетевен, Общински съвет - гр. Тетевен, Кметство Черни Вит, НЧ "Христо Смирненски 1925г." - с. Черни Вит и журито.

В навечерието на фолклорния събор – 22 август, се състоя прожекция на филма за село Черни Вит „Роден край“, сниман през 1983 г. В края на първия ден от събора присъстващите се насладиха на концерт - в памет на Марин Иванов, с участието на народната певица Николета Николова. Края на конкурсната програма бе сложен с друг концерт на Хор за македонски песни с диригент Иван Миков.

Съборът се организира от НЧ „Христо Смирненски 1925г.” и Кметство с. Черни Вит, с подкрепата на Община Тетевен.

Списък на наградените участници и състави: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ogifPYvwDsDvp1Q1cSkDGobf1U13xwcEeg5AwH3GsK13x7cCMgnsuhf9Ya7f4GBnl&id=100004132560026&rdid=2QyGdFvvqORiLnuA#