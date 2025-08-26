Пак промяна: Индия неохотно намалява вноса на руски петрол под натиска на САЩ

Индийските рафинерии се готвят да намалят леко покупките на руски суров петрол през следващите седмици на фона на нарастващия търговски натиск от страна на САЩ. Новината съобщи Bloomberg на 26 август, а преди около седмица агенцията писа, че индийските държавни рафинерии са се върнали на спот пазара за покупки на руски нефт заради ценови отстъпки от страна на Москва. Ситуацията се променя бързо - още по-рано, в края на юли, управляваните от Индия държавни рафинерии бяха спрели да купуват петрол от Русия (с планирани доставки за октомври) заради предупрежденията на американския президент Доналд Тръмп.

Откакто започна пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., Индия драстично увеличи вноса си на руски петрол. Страната понастоящем представлява 37% от общия износ на нефт от страна на Москва, осигурявайки ключов източник на приходи, който помага за финансирането на войната на диктатора Владимир Путин в Украйна.

И държавни, и частни преработватели в Индия ще намалят покупките

Държавните и частните преработватели, включително енергийният гигант Reliance Industries, планират да намалят дневните си покупки от настоящите 1,8 милиона барела до 1,4-1,6 милиона барела, пише Bloomberg, позовавайки се на неназовани източници от индустрията.

Според медията скромното намаление е по-скоро символичен жест към Вашингтон, който показва нежеланието на Ню Делхи да прекъсне икономическите си връзки с Москва.

Индия възнамерява да намали доставките на руски петрол преди удвояването на американските мита върху индийския внос до 50%, което ще влезе в сила на 27 август. Тези мерки може да се окажат временни, защото сключването на търговско споразумение между САЩ и Индия може да облекчи натиска и да възстанови предишните митнически ставки, казват източници на Bloomberg.

Натискът на САЩ

Администрацията на Тръмп публично критикува Ню Делхи за драстичния ръст на руските покупки от 2022 г. насам. Американски официални лица са насочили вниманието си към рафиниращия сектор в Индия, като обвиняват страната, че финансира руската агресия чрез сделки с петрол.

Доналд Тръмп обяви 25% мито за Индия, влизащо в сила от 1 август, което накара индийските държавни рафинерии да спрат незабавно покупките на руски петрол. На 6 август Тръмп подписа изпълнителна заповед, налагаща допълнително 25% мито върху индийските стоки, влизащо в сила от 27 август, ако страната продължи да купува петрол от Москва.

Това принуди индийските рафинерии да търсят алтернативни източници на доставки от САЩ, Бразилия и производители от Близкия изток, опасявайки се от по-нататъшни мерки от страна на САЩ.

Индийските държавни рафинерии обаче са възобновили покупките на руски петрол веднага след срещата на върха в Аляска между Тръмп и Путин на 15 август.

Въпреки продължаващата война в Украйна, Вашингтон все още не е наложил обещаните допълнителни търговски мерки върху руския износ на петрол. Тръмп преди това отправи ултиматум към Москва на 29 юли, изисквайки прекратяване на войната в рамките на 10 дни под заплахата от вторични тарифи, но след изтичането на крайния срок не бяха наложени нови санкции.

