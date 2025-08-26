Капитанът на "червените", спряган за трансфер в Левски, напуска ЦСКА 1948

Капитанът на ЦСКА 1948 Емил Ценов ще напусне клуба. Това съобщи в профила си във Фейсбук финансовият благодетел на "червените" Цветомир Найденов. 23-годишният централен бранител е юноша на ЦСКА, но не получи шанс за изява на стадион "Българска армия" и бе преотстъпен на Литекс. След престоя си в Ловеч Ценов игра и за Миньор Перник, преди през юли 2023 година да премине в ЦСКА 1948.

Цецо Найденов към Ценов: "Успех в новия клуб, Майсторе"

За първия отбор на "червените" Емил Ценов има 89 мача, в които е вкарал два гола. По-рано днес той бе извикан и в националния отбор на България за световните квалификации с Испания и Грузия.

По непотвърдена информация бранителят ще продължи кариерата си в руския клуб Оренбург. / БТА

ОЩЕ: Бразилски "майстор" от Първа лига е пред трансфер в Украйна