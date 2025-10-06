"Пускат и спират тока като в дискотека": Проблемите в няколко села в Монтана заради лошото време

След много лошото време миналата седмица и проливните дъждове няколко дни в няколко села в област Монтана са останали без ток. Сред тях са селата Говежда и Дълги Дел, като жители на населените места без ток обясняват в сутрешния блок на бТВ как електричеството е било пуснато, а после спирано и че селата приличали на дискотека, което се отразявало на уредите.

Оплакванията на хората са, че храната им се развял. Част от тях я държали в снега, тъй като в населените места няма голяма верига магазини и съхраняват закупените провизии във фризерите си.

"От нощта на четвъртък срещу петък до събота в 16.30 часа ние бяхме без ток - село Говежда и съседните две села. Дойде в 16.25, след това през нощта изгасна и в 9.35 дойде", каза в сутрешния блок на бТВ кметът на Говежда Младен Миронов.

Усеща се като апокалипсис

Кметът на село Дълги Дел Красимир Петров отбеляза, че заради бурите няма загинали, както по Черноморието, но по думите му хората са били в някакъв апокалипсис.

"На фона на това електроразпределение Монтана не върши никакви превантивни мерки. Те не взимат никакви мерки за предотвратяване на такива ситуации", каза Петров. Заради чаканото много лошо време на 3-ти октомври: Бивш екоминистър зове да се подготвим