Чаатай Улусой отпразнува 2026 година в Банско (СНИМКИ)

Една от най-популярните звездни двойки сред знаменитостите в Турция - Чаатай Улусой и Аслъхан Малбора, отпразнуваха Нова година в България с приятелите си. Двойката, която беше на почивка в ски курорта Банско, не успя да се откъсне от камерите на феновете, а онлайн веднага се разпространиха кадри, които привлякоха вниманието.

Връзката на Улусой с Аслъхан Малбора

Отношенията между Улусой и Малбора започват като приятелство на снимачната площадка на телевизионния сериал "Кюбра", който е сниман в периода 2023-2024 г. Първоначално пазена в тайна, връзката им става известна през декември 2024 г., когато са забелязани заедно на летището в Истанбул след завръщането си от почивка в Барселона, създавайки сензация за таблоидите, които пишат за "изненадващия романс на годината'.

Аслъхан Малбора потвърждава щастието им в изявления, казвайки: "Връзката ни върви много добре, няма проблеми, всичко е наред", цитират я от "Magazin Burada".

Чаатай присъства на премиерата на театралната пиеса "Природата на нещата", където подкрепя своята любима. По-късно през есента споделянето на видеоклип от Аслъхан в социалните мрежи на рождения ден на Чааатай бележи първия път, когато двойката открито сподели връзката си с обществеността.

Припомняме, че звездата от турските сериали, който е в топ 10 на най-харесваните турски актьори, придоби второ гражданство - българско, през юни миналата година.

