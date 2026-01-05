Кабинетът подаде оставка:

Изненадваща раздяла: Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим

Футболният гранд Манчестър Юнайтед взе решение да се раздели с наставника Рубен Аморим, съобщиха официално от 20-кратния шампион на Англия. Португалецът беше назначен през ноември 2024 година и изведе отбора до финал в турнира Лига Европа през май в Билбао. Представянето през първия полусезон обаче не задоволи ръководството на клуба, което реши да уволни Аморим - раздяла, която донякъде дойде изненадващо за феновете на отбора.

От Юнайтед за уволнението на Аморим: Подходящ момент за раздяла

"При шестото място на Манчестър Юнайтед в подреждането във Висшата лига, ръководството на клуба неохотно взе решение, че е подходящият момент за промяна. Това ще даде на отбора най-добрата възможност за постигане на най-високото възможно класиране във Висшата лига. Клубът би искал да благодари на Рубен за приноса му и му пожелава всичко най-добро в бъдеще", информираха от Юнайтед на клубния си уебсайт.

Рубен Аморим

Дарън Флетчър ще води отбора при гостуването срещу Бърнли в сряда. Не е ясно дали Юнайтед има готово решение за постоянен наследник на Аморим. Преди дни и друг английски гранд остана без треньор - Челси. "Сините" се разделиха с Енцо Мареска, който в последните седмици бе спряган и за наследник на Пеп Гуардиола в Манчестър Сити.

