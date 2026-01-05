Лайфстайл:

Руска блогърка почина след козметична операция по уголемяване на седалището

Руската блогърка Юлия Бурцева е починала в частна клиника в Москва след пластична операция по уголемяване на седалището, съобщиха руски медии. 38-годишната Бурцева е поддържала блог в Instagram, където със съпруга си са споделяли истории за живота си в Италия. Тя е имала над 72 000 последователи.

Руският Следствен комитет е започнал разследване на смъртта й. Според разследващите, на 4 януари здравето на жената рязко се е влошило след козметичните процедури. Тя е била хоспитализирана в друга градска болница, но не е можело да бъде спасена.

Телеграм каналите съобщават, че инцидентът е станал във филиал на клиниката "Елмас", където по време на процедурата тя е изпаднала в анафилактичен шок.

