Бербатов: Сърцата ни плачат! Старшия беше обединител, баща на всеки един от нас

Рекордьорът по голове за националния отбор по футбол Димитър Бербатов си взе последно сбогом с треньор номер 1 на 20-и век Димитър Пенев. Бившият нападател на ЦСКА, Леверкузен, Тотнъм и Манчестър Юнайтед тръгна към големия футбол именно под ръководството на Димитър Пенев, който му даде път в представителния отбор на ЦСКА в края на 90-те години на миналия век.

Димитър Бербатов се поклони пред Димитър Пенев

"Поклон пред всичко, което направи. Тъжен ден, сърцата ни плачат. Не мисля, че имаше човек, който да каже лошо за него. Той беше като обединител и остана винаги верен на себе си. Суетата му беше чужда. Той беше баща на всеки един от нас, младите момчета, които едно време тръгваха да катерят своите върхове."

"Помня първия момент, когато се запознахме, дръпнаха ме от юношите и отидох да тренирам с първия отбор на ЦСКА на базата в Панчарево. Казахме си "здрасти", пита ме "Мите, готов ли си", нормалните неща. Впоследствие ми даде шанс да покажа какво мога."

"Трябва да се отнасяме добре към всички. Опитваме се на моменти да се усмихваме, защото това той щеше да го иска. Трябва да показваме нужното уважение на хората, които са го заслужили", заяви Бербатов.

