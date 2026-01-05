Промяна в класацията: Кои бяха най-популярните имена за бебета през 2025 г.

Имената София и Александър са най-предпочитаните от родителите за новородени през 2025 г. у нас. Това показват данните на Националния статистически институт за личните имена, давани на бебетата през годината. При момичетата София заема първото място по популярност, като за първи път от девет години Виктория отстъпва лидерската позиция. След София се нареждат Мария и Виктория, а в челната десетка влизат още Рая, Никол, Дария, Габриела, Елена, Александра и Михаела.

При момчетата най-често даваното име през 2025 г. е Александър, следван от Георги и Калоян. Сред предпочитаните имена за новородени са още Мартин, Теодор, Даниел, Никола, Димитър, Борис и Самуил. Още: Голямо първо бебе за 2026 г.

Сравнение

Сравнение с 2015 г. показва промяна в предпочитанията. Преди десет години най-често избираните имена за момичета са били Виктория, Мария и Никол, а за момчета – Георги, Александър и Мартин. Още: Бейби бум в родния шоубизнес: Знаменитостите, които станаха родители през 2025 г. (СНИМКИ)

По отношение на цялото население, най-разпространеното женско име към края на 2025 г. остава Мария, носено от 99 335 жени. Следват Елена с 46 971 и Иванка с 45 807. При мъжете най-много са носителите на името Георги – 138 653, следвани от Иван (125 250) и Димитър (101 349).