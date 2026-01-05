Наводнения, градушки, суши, ураганни ветрове: Какво чака България през 2026 г.?

През 2026 г. у нас се очакват екстремни явления заради климатичните промени, оказващи влияние по целия свят.

Страната ни ще бъде свидетел на наводнения, градушки, продължителни засушавания и силни ветрове. Това прогнозира проф. д-р Емил Гачев от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Според него е крайно време отговорните институции у нас да научат уроците, които природата ни преродава, и да вземат ефективни мерки.

Последните години - все по-горещи

"2025 г. в глобален план беше втората най-топла от наличието на климатични измервания. За България беше третата най-топла, 2024 г. е лидер в това отношение. 2023, 2024 и 2025 са годините, в които глобалната температура премина границата от градуса и половина, договорен по Парижкото споразумение като наша цел", заяви проф. Гачев.

По негово мнение човекът безспорно има принос към повишаването на температурите, но не изцяло и само той е виновен за глобалното затопляне.

"Има естествени процеси, които определят това затопляне. Даже да нямаше човешко въздействие, пак ще да има затопляне, но то нямаше да е толкова значимо. Бързият темп на затопляне притеснява учените. 2023, 2024 и 2025 г. отбелязаха рязък скок в затоплянето", коментира той.

Експертът уточни, че основната част от глобалното затопляне се поглъща от океана.

Затоплените морета и океани ще продължат да отделят топлина и ще наблюдаваме аномално високи температури, предупреди проф. Гачев.

Какво да очакваме тази година

Според експерти 2026 г. също ще бъде топла, но не чак толкова.

Проф. Гачев съобщи, че през изминалото денонощие е имало рекорди в максималните температури.

"В София малко над 16 градуса, а във Варна - близо 18. Действително пролетни температури. Няма да продължат дълго. Тези топли ветрове са предвестник на валежна обстановка. От сряда-четвъртък се очаква захлаждане", коментира ученият и добави, че януари ще бъде съпроводен от температурни амплитуди.

По негово мнение през 2026 г. у нас се очакват екстремни явления от най-различен тип - наводнения, градушки, продължителни засушавания, силни ветрове.

"Трябва да започнем да си учим уроците и да взимаме мерки. Трябва нашите дерета на реките да бъдат почистени, не трябва да има незаконни строежи", изтъкна проф. Гачев пред bg on air.

Предстоят критични месеци

Според проф. Гачев пролетните месеци април и май са критични. Същото важи и за периода от втората половина на август до началото на ноември.

Очакванията са рискът от пожари в страната да бъде висок през лятото.

Проблемът според учения е в продължителните сухи периоди.

"Ограничавайки твърдото гориво, ние ще направим нещо за самите нас. Обикновеният човек трудно може да повлияе на глобалните процеси. Смекчаването на въздействията трябва да се направи на високо равнище. Трябва да възпитаваме екологичното мислене", добави още той