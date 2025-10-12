Миризма, отпадъци и отчаяние: Блок в Монтана се превърна в сметище

Жилищен блок в центъра на Монтана е затънал в боклуци и отпадъци, разпръснати по стълбищата, площадките и мазетата. По думите на живеещите там, ситуацията се влошава от месеци, а причината е липсата на елементарна хигиена и безотговорно отношение от част от обитателите на сградата.

„Не можем да излезем без да се омажем“

Жителите разказват, че отдавна са подали сигнали до домоуправителя и общинските власти, но без резултат. Купчини боклуци, остатъци от храна, пластмаси и изпочупени мебели са изхвърлени по общите части.

„Живеем сред сметища, не можем да излезем без да се омажем. Мирише ужасно, а в мазетата пълзи мръсотия и боклук“, разказа пред NOVA една от живущите.

По думите на хората, някои от виновниците са ученици, които живеят на квартира в блока.

„Виждаме как хвърлят торбите през прозорците. Понякога в асансьора има остатъци от храна и опаковки. Всичко това се случва постоянно, а ние чистим след тях“, допълват живущите.

Жителите искат намеса на институциите

Хората настояват общината и санитарните власти да извършат проверка на място и да наложат санкции. Освен хигиенните проблеми, обитателите на сградата се оплакват и от гризачи, които се появяват заради натрупания боклук.

„Имаме малки деца, не може така да се живее. Плащаме такси, а живеем като на сметище“, коментира друга жителка на блока.

От община Монтана обясниха, че след подадените сигнали ще бъдат извършени инспекции и при нужда ще се предприемат мерки за принудително почистване и санкции срещу нарушителите.

