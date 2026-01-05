Терзиев прие оставката на Панайотова, кой ще я наследи

Кметът на столицата Васил Терзиев прие оставката на архитект Богдана Панайотова, която от утре, 6 януари, вече няма да изпълнява длъжността главен архитект на София. "Приемам подадената от нея оставка и ѝ благодаря за решението, което позволява темата да бъде затворена институционално и общината да продължи напред. Продължаваме реформата в градоустройството с ясен фокус върху резултатите", заяви кметът.

Временно изпълняващ длъжността

Още: Оставка подаде главният архитект на София Богдана Панайотова

Терзиев информира, че Боян Недев ще изпълнява временно длъжността главен архитект на София, за да се гарантира, по думите му "нормалната работа на администрацията и приемственост в процесите".

Снимка БГНЕС

Арх. Боян Недев досега е заемал длъжността началник на отдел „Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството“ в Направлението „Архитектура и градоустройство“ към СО.

Ето още какво каза кметът: "Важно е ясно да кажем кое стои в центъра на реформата, която започнахме. Големите теми пред София са конкретни и дългосрочни – създаване на фонд „Благоустройство“,

който да осигурява изграждане и поддръжка на инфраструктурата, иницииране на законови и подзаконови промени, с които да ограничим презастрояването, и нов начин на устройствено планиране,

Още: Главният архитект на София: Васил Терзиев води ПР акция срещу мен

който да свързва строителството с трафика, социалната инфраструктура, зелените площи и качеството на градската среда.

Това изисква ясен модел на управление, добра координация и работа в екип. За мен реформата не е въпрос на постове, а на резултати – как по-бързо и по-прозрачно се взимат решения, как се използват наличните ресурси и как градът реално се променя към по-добро", добави Терзиев.

Още: С обвинения в лъжа и непрофесионализъм: Столична община поиска оставката на главния архитект