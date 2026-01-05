Търсят кандидат-полицаи: Изискванията за физическа форма

Областната дирекция на МВР - София обяви конкурс за назначаване на държавна служба на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. ОДМВР обяви и необходимите изисквания и нормативи, които кандидатите трябва да покрият. Физическата форма на полицаите отново стана "гореща тема" в края на миналата година, когато бившият силов министър Веселин Вучков изнесе данни за 2024 г., според които 1671 служители на МВР са били в болничен в деня на изпита за физическа подготовка, 322-ма не са го издържали, а 605 не са се явили.

Впоследствие вътрешният министър Даниел Митов изнесе детайли за последствията за служители на ведомството, които не отговарят на изискванията за физическа подготовка поради неиздържане на съответните тестове, отказ от явяване или заобикаляне на явяването. При определени обстоятелства може да се стигне до преназначаване или до прекратяване на служебното правоотношение: Данни, че хиляди в МВР избягват физически изпит: какви са последствията?

Ето къде МВР търси нови хора:

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ПИРДОП

Група „Охранителна полиция“

- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ИХТИМАН

Група „Охранителна полиция“

- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност;

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ПРАВЕЦ

Група „Охранителна полиция“

- полицай - старши полицай - 3 (три) вакантни длъжности;

- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност;

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЕТРОПОЛЕ

Група „Охранителна полиция“

- полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;

- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност;

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ГОДЕЧ

Група „Охранителна полиция“

- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност;

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СЛИВНИЦА

Група „Охранителна полиция“

- полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност.

Изискванията

Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми, или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са навършили 41 (четиридесет и една) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);

4.2 Да имат завършено средно образование;

4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени в специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно Приложение № 3 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;

4.5. Да отговарят на изискванията на Наредба № І-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства - изискването се отнася само за кандидатите за длъжността - полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил);

4.6. Да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „В“ или по-висока - изискването се отнася само за кандидатите за длъжността - полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил);

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

Документи и срокове

В 15-дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението за конкурса по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите, отговарящи на общите и специфични изисквания, подават заявление съгласно приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи.

Към заявлението се прилагат:

Нотариално заверено копие на диплома за завършено в България средно образование, ако не е вписана в регистрите по чл. 141, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование; при издадена диплома за завършено средно образование от чуждестранно учебно заведение - нотариално заверено копие на удостоверение за признато образование. Кандидатите имат задължение да извършват проверка в регистрите за наличието на регистрация на дипломата;

Валидно свидетелство за управление на МПС (копие) - за кандидатите за длъжността - полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил);

Други документи, имащи отношение към конкурса.

В заявлението по т. 1 кандидатът посочва структурата и длъжността, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност. При подаването на документи личната карта се представя за сверяване.

Мястото за подаване на документи е сектор „Човешки ресурси и правно обслужване“ при Областна дирекция на МВР - София, адрес: гр. София, бул. „Гео Милев“ № 71, всеки работен ден от 13:30 часа до 16:00 часа. Предоставени са и телефони за допълнителна информация – 02/982 5221 и 02/982 5092.

Не се приемат документи, подадени след срока по точка 1. В срока за подаване на документите за участие в конкурса кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345/25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи - за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания. В същия срок експертната лекарска комисия следва да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор Човешки ресурси и правно обслужване“ при Областна дирекция на МВР - София.

След изтичане на крайния срок за подаване на документите сектор Човешки ресурси и правно обслужване“ при Областна дирекция на МВР - София следва да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция „Човешки ресурси“ – МВР, Институт по психология - МВР и ЦБПС при Академията на МВ - за проверка валидността на резултати и заключения по чл. За (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания от предходни конкурси.

Конкурсни етапи и физически нормативи

1. Изследване на физическата годност.

Изследването на физическата годност ще се проведе в гр. София на Спортен комплекс „Раковски“, както следва:

2. Психологично изследване.

2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

2.2. Психодиагностично интервю.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по т. 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по т. 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

3. Заключително интервю.